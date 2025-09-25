ドジャースが延長戦を制し地区優勝にマジック「1」

【MLB】ドジャース 5ー4 Dバックス（日本時間25日・フェニックス）

ドジャースは24日（日本時間25日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に5-4で勝利。延長11回の激闘を制し、地区優勝へのマジックナンバーを「1」とした。大谷翔平投手は「1番・指名打者」で先発出場し、5打数1安打1得点。試合後には自身のインスタグラムを更新し、地区優勝へ王手をかけたことを祝った。

大谷は初回の第1打席、右腕ネルソンの95.2マイル（約153.2キロ）を強振すると中堅フェンス直撃の三塁打に。惜しくも自己最多タイの54号とはならなかったが、今季3本目の三塁打で連続試合出塁を今季最長の28に伸ばした。続くベッツの右犠飛で生還。シーズン143得点とし、1930年ベーブ・ハーマンに並んで球団歴代3位となった。

2点リードの7回には、この日4か月ぶりにメジャー復帰した佐々木朗希が自身初の救援登板。三ゴロ、見逃し三振、空振り三振と3者凡退に封じ、最速99.8マイル（約160.6キロ）を記録した。8回に同点に追いつかれたが、延長11回2死三塁からエドマンの中前適時打で勝ち越した。

大谷は試合後にインスタグラムのストーリーズ機能を更新。4回に一時は勝ち越しとなる26号2ランを放ったパヘスの写真とともに、球団公式SNSが投稿したマジック「1」の特別画像を取り上げた。

延長戦を制したドジャースは、25日（同26日）に敵地で行われるダイヤモンドバックス戦に勝利すれば4年連続の地区優勝が決まる。（Full-Count編集部）