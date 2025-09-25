【「月刊 コミックゼノン 」2025年11月号】 9月25日 発売 価格：730円

コアミックスは、マンガ雑誌「月刊コミックゼノン」2025年11月号を9月25日に発売した。価格は730円。

今月号では、最終回となる「蒼天の拳 リジェネシス」が大増60ページの巻頭カラーで登場。表紙を「終末のワルキューレ」が飾る。また、「最強公爵令嬢の辺境おしかけ婚 フラウリーナ・ローゼンハイムは運命の追放魔導師に嫁ぎたい」の第2話も掲載される。

【「 蒼天 の拳 リジェネシス」最終回 霞拳志郎が最後の戦いへ！】

拳心との戦いに挑む拳志郎は、戦場が天帝の雷に飲み込まれるのも時間の問題だと考え、エリカをヤサカに、ハルトを緋鶴に託し、離れるよう促す。また互いに同じエネルギーが流れ、奥義が効かないことを悟った拳志郎と拳心。残った二人の漢は、最後に覚悟と魂をぶつけ合う。強敵（とも）の意志を背負い、朋友（とも）の夢を胸に抱く霞拳志郎は、エリカの住む世界を守ることができるのか！

【「終末のワルキューレ」第12回戦が開幕。豪華2本立てで登場】

あと1勝で人類が制するという誰も予想していなかった神VS人類最終闘争（ラグナロク）。観衆が盛り上がる中、第12回戦の幕が上がろうとしていた。まず始めに登場したのは、“人類史上最も愛すべき漢”坂田金時！ 相対するは、“天界最強の戦神” オーディン！ 勝負の行方はいかに！

【「最強公爵令嬢の辺境おしかけ婚 フラウリーナ・ローゼンハイムは運命の追放魔導師に嫁ぎたい」第2話】

天才魔導師・レイノルドと婚約をしたフラウリーナ。約束を誓った数年後、レイノルドを訪ねると、彼は辺境に流刑になり、生きる気力を失っていた。フラウリーナは、レイノルドを助けるため、精霊の力を使ってできる限りのお世話をしたいと手を差し伸べるが……。

(C) 原哲夫・武論尊／コアミックス 2001、 (C)八津弘幸・辻秀輝

(C)アジチカ・梅村真也・フクイタクミ／コアミックス

(C)めいじ・束原ミヤコ／コアミックス