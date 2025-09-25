フォロワー20万人の「TikToker」2人がガソスタ店員をクルマに閉じ込め有罪判決！ 今年2月にも駐車監視員の業務を妨害して逮捕か

TikTokでフォロワー20万人を超える動画配信者の男性2人が、ガソリンスタンドの女性従業員をクルマに閉じ込めたとして監禁罪と威力業務妨害罪に問われていた件で、大阪地裁は2025年9月18日、男性らにそれぞれ懲役1年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。

この事案は今年5月19日の午後、大阪市平野区のガソリンスタンドにおいて男性2人が女性従業員に「給油口の場所が分からない」「給油口のレバーが後部座席付近にあるので確認してほしい」などと言って車内に誘い込んだ後、ドアを閉めてチャイルドロックをかけて発進したというものです。

男性らは車内で女性に「TikTokの事務所に入りませんか？」などと勧誘しながら、必死に拒絶する女性の様子を撮影しており、当然ながら女性に事前の撮影許可はとっていませんでした。

被害に遭った女性は「どこかに連れて行かれるのかと思った」と当時の恐怖を語り、事件後は半月ほど勤務ができない状態になったということです。

男性の1人は、事件当時のフォロワー数が20万人を超えていたことから、「（被害者の女性が）自分たちを知ってくれているのではと思っており、怖がられるとは思わなかった」などと話しました。

なお裁判官は男性らの行為について「動画の収益を上げることを目的とした身勝手なもの」と非難したほか、執行猶予4年という比較的長い猶予を付けた理由について「同種犯罪を抑止するため」と説明しています。

実は驚くべきことに、男性の1人は今年2月にも動画の再生数を上げる目的で駐車監視員に対し迷惑行為をおこなったとして、偽計業務妨害の疑いで逮捕されています。

2月の事案では、大阪市中央区の路上で駐車違反の取り締まりをしていた駐車監視員に対し、「まだ間に合いますか」「それ僕のクルマなんですよ」などと嘘をついて駐車監視員の業務を妨害していました。

この件では罰金30万円の判決を言い渡されたものの、動画の収益が100万円程度と罰金を上回っていたということです。

今回の判決に対してインターネット上では「再犯なわけですよね。執行猶予が必要だったのでしょうか」「被害者はこの恐怖体験から負った心の傷に苦しむ一方で、被告2人は執行猶予で済むのはあまりにも理不尽だ。体に傷を負わさなくても、人の尊厳を著しく傷つける犯罪については実刑や莫大な罰金を科す量刑が必要だと思います」など、男性2人に対して厳罰を求める声が多く上がっています。

また「100万儲かる犯罪の罰金が30万だったら犯罪はなくならないもんな。法律も営利目的の嫌がらせなどの犯罪を抑止できるように変えていくべきだと思う」「犯罪行為の動画は収益化できないようにすれば良い」「迷惑系はアカウント永久停止や新しいアカウントの作成禁止にしてほしい」などの意見も寄せられました。

そのほか「こういう動画を持ち上げる人がいるのも良くない」「動画を見る側にもモラルが求められる」といった声も聞かれます。

もし仮に犯罪行為が疑われる動画を発見した場合には証拠を保存の上、警察や動画配信サイトを運営する会社に通報するなどの適切な対応をとることが大切です。

SNSにおいては、再生数を稼ぐために過激な行為や犯罪行為を配信するユーザーが後を絶ちません。

同様の事案を防ぐために、今後はそういった動画の収益化停止や罰則の強化などの対策が求められているといえるでしょう。