経済同友会代表幹事の新浪剛史氏（66）は、強制捜査後も潔白を訴え“財界の顔”の座に居座るが、薬物疑惑の震源地・米ニューヨークでは、経営者としての品格を問われる要求を重ねていた。

経団連、日本商工会議所と共に「経済三団体」の一角を占める同友会の歴代トップは、これまでそうそうたる大企業の経営者が務めてきた。“財界の顔”として政府に政策提言を行う立場ゆえ、なおのこと品格を求められるのは言うまでもない。

果たして新浪氏は財界のリーダーにふさわしい人物なのか……。

女性を膝に乗せ、笑顔を見せる新浪氏

「新浪さんはサントリーの社長在任中、自社にNYの高級コンドミニアムを購入させて、米国での居宅にしていたのです」

と告発するのは、サントリーの現役社員。

「新浪さんは夫人を同伴してNYライフを満喫していました。サントリーの現地法人社員らが手足のごとくコキ使われて、新浪さんの奥さんが好きなカラオケを楽しむため、わざわざ専用の機材を部屋の中に設置させられたそうです」

総額10億円超の高級物件

事実、新浪氏の会長辞職発表後、社員が匿名で意見を書き込めるサントリーのイントラネット上では、経営トップの“会社私物化”を批判する声が上がっているという。

「さる中堅社員は“NYのマンションのみならず、新浪夫人お好みのイタリア製家具に始まり、プライベートジェットやベンツの購入など、会社のカネを何だと思っているのかといった『私物化のうわさ』が社内では後を絶ちませんでした”と指摘。これらの話は“末端社員の耳にまで届いていた”と不満をぶちまけたそうです」（前出のサントリー社員）

米国の不動産取引を記した公文書を確認したところ、NYの当該物件は2023年4月にサントリーの現地法人「SUNTORY AMERICA INC．」が所有権を取得。同じフロアの2部屋を同時に購入しており、その総面積は約200平方メートルにも及ぶ。

取得時の購入価格は、一つ目の部屋が635万5562ドル、二つ目の部屋は112万1825ドルだった。当時の米ドルレートに換算すると、日本円にして総額10億円超の高額物件である。

現地の不動産業者が言う。

「新浪さんが居住していた物件は、セレブが好むアッパーイーストサイドの中でも、特に一等地と呼ばれるエリアです。しかも全15戸しかないブティック型の高級コンドミニアムなので、その希少性が価格に反映されていると思います」

摩天楼がひしめくNYの中でも、こうした物件は億万長者しか住めないとか。

「ブティック型コンドミニアムは、数百単位の戸数を有する大規模な集合住宅とは異なる50戸未満しかない物件を指します。1フロアあたりの戸数が少ないのでプライバシーや静かさも万全。内装は職人技の光るハイエンドで美しい仕上がりなのが特徴です。居住者のためのラウンジやテラスも充実しています」（同）

会社への“タカリ体質”

とても庶民には手の届かない高額物件を、自らトップを務める企業に購入させて利用する。そんな手法を新浪氏は繰り返して、会社へのタカリ体質を改めることはなかった。

サントリーに問うと、

「ご質問の宿泊施設については、弊社の幹部出張者用として購入したものであり、業務上の必要性に応じて適切に利用されております。新浪氏の海外出張には、顧客や取引先との会食等への同席のため、夫人が同行するケースもございました。購入に関しては、23年2月の弊社取締役会で承認されております。宿泊施設の利用方法は対象役員・社員に告知されており、新浪氏以外の利用実績もございます」（サントリーホールディングス広報部）

あくまで業務上の必要性を強調するが、前出の現役社員に言わせれば、

「ローソンでの12年連続増収増益という実績を買われた新浪さんは、14年にサントリーから三顧の礼で迎えられます。以降、彼は米国の大手酒造メーカー・ビーム社の統合に携わりますが、疑惑の高級物件が購入された前年、同社は本社機能をNYに移転した。そこで新浪さんが“現地に拠点が欲しい”と言い出し、会社側は渋々購入したそうです。その存在は社内でもほとんど知られず、新浪さんや夫人の利用が大半を占めていたと聞いていますから、他の社員が気軽に使えなかったのは明らか。いくら業務のために必要だと抗弁したところで、社員の間で“私物化では”と疑問が上がっている。やっていることがあさましくて、トップとしての資質が疑われても仕方ないでしょう」

