この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画「お金使ったら減る、負け犬根性、優柔不断。経営者・個人事業主で成功できない人はこの7つの特徴があります。」で、倒産させないプロ・市ノ澤翔さんが登場。番組内では、ご自身が多くの企業を黒字化・倒産回避に導いた経験から、経営で絶対に失敗する人の7つの共通点と、成功のためのマインドセットについて徹底解説した。



まず市ノ澤翔さんは「成功するために裏技なんてありません。本当に大事なのはこれなんです」と断言。視聴者や出演者からの「成功者に共通するものは？」という問いに、「本質的に重要なのはマインドセット。成功者は、みんな例外なく正しい考え方を持っている」と持論を展開した。



具体的に失敗する人の特徴として、第一に「多責思考」すなわち『うまくいかない理由を他人のせいにする姿勢』を挙げ、「すべては自己責任。自分の人生・経営の経営者は自分だ」と強調。「従業員や環境のせいにしている経営者が成功した事例は聞いたことがない」と言い切った。



さらに、「優柔不断で決断を先送りにする人」も危険だと指摘。「AかBかどちらが正解かわからない時でも、決断し、自分の選択を正解にする覚悟がなければ、何も得られない。迷って動かない人が一番大きなものを失う」と喝破した。



「目標がない」ことも大きなリスクだと市ノ澤氏は続ける。「経営者として成功するには、どこに向かうのか明確な目標がなければ原動力は生まれない」。自身も「サッカーチームを作って世界一にしたい」というドでかい夢を持っていると語った。



そのほか、「テクニック至上主義」「負け犬根性（赤字を当たり前とする思考）」「お金は使えば減ると思い込む」「リスクを一切取れない」、そして「インプットばかりしてアウトプットしない」ことを順に徹底解説。「テクニックを探し続ける人は失敗する。成功者の話を聞いても、みんな最終的にはマインドセットが一番大事と語る」と力を込めた。



また「お金は使えば減る」としか考えられない人には「経営は使えば使うほど増やすもの。投資感覚がなければ会社は絶対に伸びない」と語り、資金の使い方を根本から見直すべきだと訴えた。



成功する経営者になるポイントとして「リスクを死なない程度に取り、完璧主義に陥らずアウトプット＆行動を早めること」「とにかく学びを即実践に移し、失敗も経験と捉えること」も繰り返し紹介。生の経営相談、各種勉強会やLINEでのサポートについても積極的に呼びかけた。



最後に市ノ澤さんは「うまくいく人にはうまくいく人の考え方がある。裏技やテクニックを探しているうちに一生が終わってしまう。まずはマインドセットを変え、数字もしっかり押さえて進んでほしい」と動画を締めくくった。経営者や個人事業主に限らず、少しでも成功したい人には必聴のアドバイスとなった。