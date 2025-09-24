ドイツ選手が食事面の不満吐露…ベジタリアン向けのメニューほとんどなく自ら「スーパーで食料を調達した」【東京世界陸上】

女子走り幅跳び銀メダルのミハンボは大会中に食事面で悩まされた(C)Getty Images

9月21日に閉幕した「東京2025世界陸上」（東京・国立競技場）は、9日間の総入場者数61万9288人を記録する大盛り上がりを見せた。しかし、一部からは運営・環境面における不満も漏れている。

2021年東京五輪の女子走り幅跳びを制し、今大会は6メートル99で銀メダルを獲得したマライカ・ミハンボ（ドイツ）は、期間中に食事面で悩まされた。ドイツの公共放送局系ニュースメディア『ZDFheute』は「率直に言って、この大会の運営はひどいものだと思います」と断じたミハンボの談話を紹介している。

「東京2025世界陸上」では、参加した約2000人の選手とサポートスタッフが、東京・港区内のホテルに同宿。ベジタリアンのミハンボだが、それ向けのメニューはほとんど提供されず、自ら「スーパーマーケットで食料を調達した」という。その上で「バスでの移動や食事など、合わないことがたくさんあります」と嘆いた。

また、同じドイツ代表で、女子円盤投げに出場したクリスティン・プデンツは「ホテルでは麺類、冷たい肉、冷たい魚、ソースが提供されます」と詳細を明かし、メニューの質の低さに言及した。