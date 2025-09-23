メルカリで「高く売る」ためにやっていること。2位「価格設定を意識」、専門家も納得の1位は？
All About ニュース編集部では、2025年8月22日の期間、全国10〜60代の男女200人を対象に、メルカリに関するアンケートを実施しました。その中から、「メルカリで高く売るために工夫していること」ランキングの結果をご紹介します。
さらに、調査で判明した結果について「All About」フリマアプリガイドの川崎さちえさんに解説してもらいました。
【5位までの全ランキング結果を見る】
価格設定は購入者の第一印象を左右する重要な要素。市場相場をチェックしつつ、購入者に「お得感」を感じてもらえる価格を意識することが、高値でも売れやすくなるポイントのようです。
回答者からは「同じようなものを売ってる人がどのくらいの値段で売っていて、どの値段だと売れるのかを確認する」（20代女性／東京都）、「他の商品よりも少し安く設定したり、条件によって変えたりすると売れやすいから」（30代女性／神奈川県）、「しばらく日が過ぎても売れないと徐々に値下げします」（40代女性／滋賀県）といった声が集まりました。
見栄えのいい写真は、商品ページを閲覧したユーザーの購買意欲を高める効果があります。自然光の活用や、背景・角度などを工夫することで、商品の魅力をより正確に伝えられるため、売れやすくなる傾向があるようです。
回答者からは「できるだけたくさん写真を載せてイメージしてもらいやすくする」（30代女性／大阪府）、「写真撮影をした後に画像を編集して明るくしたり、洋服などはアイロンをかけてから撮影しています」（40代女性／神奈川県）、「写真がしっかりあると買う人も信頼できるとこ思うので、裏面やタグ、汚れなど細かい部分も写真を載せています」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
▼川崎さちえさんのコメント
1位になったのは写真に関すること。これには納得です。直接商品を見ることができないメルカリでは、視覚的に訴えてくる写真がとても重要になってきます。第一印象を決めるものでもあるので、分かりやすくてきれいな写真が好まれます。
また、商品の傷や汚れなどのダメージを写真で伝えることで、トラブル防止にもつながってきますね。ダメージを隠して売ったとしても、商品が届けば購入者にバレますから、最初からきちんと伝えておきたいところ。
価格に関しては、相場を知るのは大前提になってきます。相場よりも高いと、余程の理由がない限り売れないと思っていいでしょう。逆に相場よりも安くしてしまうともったいないです。
もちろん、商品の状態によっては相場よりも下げる必要がありますが、ある程度相場に合わせた価格にして、売れなかったら下げていくようにするのがおすすめ。送料やメルカリへの手数料なども加味しながら、きちんと手元に残る価格で設定していきましょう。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の解説者：川崎 さちえ
ネットオークション歴19年、フリマアプリ歴9年。NHK『あさイチ』をはじめとした多数の情報番組に出演し、経験に基づいた実践型のフリマアプリやオークションの魅力を伝えている。
(文:All About ニュース編集部)
