香港ディズニーランド・リゾートでは、2025年9月19日から11月2日まで開催されるスペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン・タイム」を開催中です。

期間中、ディズニー映画『ヘラクレス』に登場する冥界の王「ハデス」と、ヒロインの「メグ（メガラ）」に会えるキャラクターグリーティングを紹介します！

開催期間：2025年9月19日〜11月2日

開催場所：香港ディズニーランド／ファンタジーランド

エンターテイメントタイプ：ゲスト参加型、キャラクター体験

年齢制限：全ての年齢

香港ディズニーランドのハロウィーンイベント期間中、ファンタジーランドにて、ディズニー映画『ヘラクレス』のキャラクターたちとのグリーティングが楽しめます。

登場するのは、冥界を支配するヴィランの「ハデス」と、

ミステリアスな魅力を持つヒロイン「メグ」のペアです。

映画の世界観に入り込んだような、特別なキャラクター体験ができます。

今回のグリーティングは、ユーモアあふれる皮肉屋の「ハデス」と、クールで自立した「メグ」のユニークなコンビに会える貴重なチャンス！

まるで映画のワンシーンに入り込んだかのように、一緒に写真を撮ったり、交流を楽しむことができます。

ヴィランならではのダークな魅力と、ヒロインの凛とした佇まいを間近で感じられる、特別なひとときを過ごせます☆

「ディズニー・ハロウィーン・タイム」では、「ハデス」と「メグ」のほかにも、たくさんのディズニー・ヴィランズとヒーローたちがペアで登場します。

『シンデレラ』の「トレメイン夫人」と娘の「アナスタシア」「ドリゼラ」や、『白雪姫』の「女王」と「白雪姫」など、物語を象徴するキャラクターたちとの出会いが待っています。

パークのいたるところで、この時期だけの特別なグリーティングが開催されているので、お気に入りのキャラクターを探してみてください。

ユーモアとウィットに富んだ「ハデス」と、美しくミステリアスな「メグ」に会える特別なグリーティング。

香港ディズニーランドのハロウィーンで、映画『ヘラクレス』の世界に浸る特別な体験を楽しんでみてくださいね。

香港ディズニーランドにて開催されている、「ハデス」と「メグ」のキャラクターグリーティングの紹介でした。

20周年アニバーサリーイベント“最高にマジカルなパーティー！”はこちらで紹介しています☆

© Disney

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 『ヘラクレス』の人気ヴィランに会える！香港ディズニーランド「ハデスとメグの物語に入り込もう」 appeared first on Dtimes.