【Beyond The Strand】 9月23日13時～ 開始 会場： TOHOシネマズ 六本木 ヒルズ SCREEN7

コジマプロダクションは、最新情報発表会「Beyond The Strand」にて「DEATH STRANDING（デス・ストランディング）」映画化に関する情報を公開した。

本イベントはコジマプロダクション10周年を記念して実施されるイベント。東京都のTOHOシネマズ六本木ヒルズにてリアルイベントとして開催され、IGN Japanによる配信も行なわれた。この中で、「デス・ストランディング」の映画に関する続報が公開。すでに映画制作製作・配給会社「A24」が携わることが明かされていたが、監督は映画「ピッグ」などを手掛けたマイケル・サルノスキ氏の起用が明らかとなった。

映画はゲーム「デス・ストランディング」の世界観を使った別の物語が描かれる予定で、ビジュアルをはじめとした続報については追って公開される。

【KOJIMA PRODUCTIONS 10周年記念 イベント 「Beyond The Strand」配信 | Supported by IGN [ 日本語 -Japanese ]】

