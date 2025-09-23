コジプロ新作「OD」の実機映像が初解禁！ ホラーゲーム「P.T.」を感じさせる要素もステージにはフィル・スペンサーも登壇
【Beyond The Strand】 9月23日13時～ 開始 会場：TOHOシネマズ六本木ヒルズ SCREEN7
コジマプロダクションは、最新情報発表会「Beyond The Strand」にて「OD」の実機映像が公開された。
本イベントはコジマプロダクション10周年を記念して実施されるイベント。東京都のTOHOシネマズ六本木ヒルズにてリアルイベントとして開催され、IGN Japanによる配信も行なわれた。
「OD」はXbox Game Studiosとの新作タイトルとして制作が進められているタイトルで、2023年12月にその存在が初めて公開されたが、今回はゲームプレイ映像が初公開。アンリアルエンジンを用いて制作されたタイトルとなるようで、1人称視点で建物内を歩くシーンや、ホラーゲーム「P.T.」を彷彿とさせる赤子の泣き声なども盛り込まれた映像になっていた。
また、ステージ上にはMicrosoft Gaming CEOのフィル・スペンサー氏も登壇した。【KOJIMA PRODUCTIONS 10周年記念イベント「Beyond The Strand」配信 | Supported by IGN [日本語-Japanese ]】
(C) KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. 2022 All Rights Reserved