ニセコの高騰は”まだ序の口”…「50億円の別荘」が売れる世界的スキーリゾートの”異次元のインフレ事情”

今や世界的なスキーリゾート地となった北海道ニセコ。

世界中の富裕層スキーヤー・スノーボーダーを惹き付ける魅力は一体何なのか。なぜ観光・レジャー産業が大打撃を受けたコロナ禍下でも、ニセコだけが投資・開発され続けたのか…。そこには「客数より収益、消費より投資」が回す、新しい経済の姿があった。

国内外リゾート・富裕層ビジネス・地方創生にまで精通した著者が、ニセコの今と未来を徹底解説。2020年刊行『なぜニセコだけが世界リゾートになったのか』を一部抜粋・再編集してお届けする。

『なぜニセコだけが世界リゾートになったのか』連載第15回

『狙いは「1億円が2億円になる錬金術」…賃料利回りわずか1％でも富裕層がニセコに殺到する“本当の理由”』より続く。

ニセコはまだリーズナブル

世界トップクラスのスキーリゾート地となったニセコは、世界中の富裕層が訪れるようになった。

しかしそれでも、フランスのクーシュべル、スイスのアルプスに位置するサンモリッツ、グシュタード、米国コロラド州のベイルやアスペン、カナダのウィスラーなどの世界の高級スキーリゾートと比較すると、ニセコの不動産はまだリーズナブルな価格帯といえる。そのため、引き続き割安として世界から投資家の需要が集まることになる。

実際、英国サヴィルズの「The Ski Report」によれば、2019年10月時点の1m2当たりのリセール住宅価格は、クーシュベル1850がトップ、アスペンが2位、ベイルが6位、サンモリッツが7位となっている。ニセコは、日本ではトップながら、世界では31位であり、トップのクーシュベルの半額以下の価格帯となっている。

50億の別荘

米国コロラド州にあるベイルは、世界のスキーリゾートの中でもトップクラスとされる。標高3000mに広がる、初級から上級まで楽しめる250以上もの広大なコースレイアウトがあり、1週間滞在しても滑りきれないほどだ。

マリオット・マウンテンリゾート、フォーシーズンズリゾート・ベイル、ザ・リッツ・カールトン・クラブ・ベイルなど5つ星ホテルに加え、世界的な高級日本食レストラン「NOBU」で有名な松久信幸のレストラン「Matsuhisa Vail」も構える。

このため、ベイルで別荘やコンドミニアムを持つことは米国の富裕層ではステータスの一つとされ、絶大な人気を誇っている。実際、不動産価格も世界最高水準の価格帯で推移している。

たとえば、Apogee Houseと名付けられた6ベッドルーム7バスルームを持つ巨大な別荘は、モダンコンテンポラリーな外観とインテリアで統一され、自動開閉式のスタイリッシュな屋外温水プール、人工滝付きのスパ、高級車4台分の室内ガレージ、バイオエタノール暖炉、床暖房付き屋外デックなど、最頂点（apogee）という名にふさわしい最先端の超豪華な別荘だ。サザビーズによれば、4500万ドル、なんと50億円近い値段で売りに出されている（2020年8月時点）。恐るべし米国の富裕層マーケット。上には上があるものである。

【前回の記事を読む】狙いは「1億円が2億円になる錬金術」…賃料利回りわずか1％でも富裕層がニセコに殺到する”本当の理由”