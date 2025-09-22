

IVE（アイブ）のREI（レイ）が22日、都内で行われた『LUNA × IVE REI グラインディングコンシールバターイベント』に出席した。

愛敬産業が展開する韓国発のメイクアップ専門ブランド「LUNA（ルナ）」。そのブランドの人気商品である「グラインディングコンシールバター」の日本正式販売を記念し、本イベントが催された。REIはグローバルアンバサダーを務める。

同ブランドのグローバルアンバサダーを務めるREIはこの日、純白のミニワンピ姿で登壇した。キービジュアルの撮影時の雰囲気に合わせた衣装で「可愛らしいワンピースを選びました！」

トークでは、REIならではのメイクのコツも伝授。「チークポイントが好きなんですけど、韓国では最近、チークを入れる前にハイライトで頬の周りを明るくするのが流行っています。そうするとチークのカラーがもっと発色すると思います」

IVEのメンバー同士でもメイクの話をしており「IVE流のメイクアップです！」とにっこり。更に「今日紹介するグラインディングコンシールバターの00号がハイライトカラーになっているので、これを先に塗ってから上にチークをポイントで塗ると素敵な出来上がりになるので試してほしいです！」と紹介した。

この日のイベントにはインフルエンサーも多く出席した。フォトセッションでは、インフルエンサー向けの撮影タイムも設けられ、撮りやすいようにと、前列の報道陣に前かがみになるようにとスタッフから要請され、一斉に前にかがんだ。

構図的に、一斉に頭を下げられた形になったREIは、その光景に笑いが止まらず。スタッフも「なかなか見ない光景ですよね」。それでもなんとかキリッと表情を変えポージング。しかし今度はインフルエンサーから「かわいい！」との声が上がり再び笑みをこぼすなど、可愛さが溢れるフォトセッションとなった。