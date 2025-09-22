2024Ç¯ÅÙËö¤ÎÁ´¹ñ5G¥¨¥ê¥¢¤Ï98.4¡ó¡¢ÁíÌ³¾Ê
¡¡ÁíÌ³¾Ê¤Ï¡¢2024Ç¯ÅÙËö¡Ê2025Ç¯3·îËö¡Ë»þÅÀ¤Î5GÀ°È÷¾õ¶·¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ»ö¶È¼Ô¡ÊNTT¥É¥³¥â¡¢KDDI¡¿²Æì¥»¥ë¥éーÅÅÏÃ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë¤«¤é¤ÎÊó¹ð¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÁíÌ³¾Ê¤¬¤Þ¤È¤á¤¿¥Çー¥¿¡£³Æ»ö¶È¼Ô¤Î¥¨¥ê¥¢¥«¥ÐーÎ¨¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤¿¿ô»ú¤Ç¡¢¾®¿ôÅÀÂè2°Ì°Ê²¼¤Ï»Í¼Î¸ÞÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2024Ç¯ÅÙËö»þÅÀ¤Î5GÀ°È÷¾õ¶·¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î5G¿Í¸ý¥«¥ÐーÎ¨¤¬98.4¡ó¡¢³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î5G¿Í¸ý¥«¥ÐーÎ¨¤¬88.4¡ó～99.9¡ó¡£¤Ê¤ª¡¢2023Ç¯ÅÙËö»þÅÀ¤ÎÁ´¹ñ¤Î5G¿Í¸ý¥«¥ÐーÎ¨¤Ï98.1¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡5G¿Í¸ý¥«¥ÐーÎ¨¤¬88.4¡ó¤ÇºÇ¤âÄã¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅçº¬¸©¡£°ìÊý¤Ç99.9¡ó¤Ë¤ª¤è¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï¿ÀÆàÀî¸©¤ÈÂçºåÉÜ¡£
¡¡5G´ðÃÏ¶É¤Ï¡¢2024Ç¯ÅÙËö»þÅÀ¤ÇÁ´1741»Ô¶èÄ®Â¼¤ËÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁíÌ³¾Ê¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷·×²è2030¡×¡Ê2025Ç¯6·îºöÄê¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖÁ´¹ñ¤Î5G¿Í¸ý¥«¥ÐーÎ¨¡¡2030Ç¯ÅÙËö¡§99¡ó¡×¡Ö³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î5G¿Í¸ý¥«¥ÐーÎ¨¡¡2030Ç¯ÅÙËö¡§99¡ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ°È÷ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£