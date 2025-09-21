この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネルを運営するラッパーでYouTuberのCRD氏が、「YEEZY.COMでイージースライド(サンダル)の復刻カラーが20ドルで発売。完全復活か」と題した動画を公開。動画内では、イージースライド最新情報やカニエ・ウェストが手掛けるYEEZYブランドの近況、そして海外通販の注意点について、自身の見解を織り交ぜながら詳しく語った。



冒頭、CRD氏は直近のナイキ限定スニーカーの完売について分析した上で、本題のイージースライドに話題を移した。



カニエ・ウェスト率いるYEEZYブランドでは、公式通販サイト「YEEZY.COM」にてイージースライドの復刻及び新色の発売が発表され、市場に衝撃が走った。CRD氏は「もともとアディダスとの契約で生まれたイージースライドだが、契約終了後の今はカニエサイドが商標もデザイン権も正当に管理している。なので“YeのYEEZY.COMで販売するのが正当な販売権者”」と整理。「20ドルで買えるというのが衝撃だった」「原価は数ドルと言われるけど、元々日本国内では定価9,350円、プレ値で2万円超えも記録していた」と、その価格差への驚きをストレートに述べている。



今回復刻されたのは人気のブラック（オニキス）、ブラウン、セイル（ホワイト寄りの新色）の3色。CRD氏は「新品が二次流通でほぼ出回っていない今、公式で正規販売されることはめちゃくちゃ熱い」「消耗品のスライドをプレ値で買うのは勇気がいるが、20ドルなら即決」と熱を込めて解説した。



一方で、YEEZY.COMでの海外通販について「海外通販初めての人が利用したらトラウマになるかも」と苦笑しつつ注意喚起。「とにかく発送が遅い。3ヶ月、半年、下手したら届かないこともある」「スタッフが少なくて従業員の待遇重視、革命児らしい運営だが、海外通販に慣れてない人は要注意」と独特の配送体制を説明した。「それでも僕は今まで注文したものはすべて届いている」とも情報共有している。



サイズ選びにもアドバイス。「アディダス時代と同じく“ワンサイズ（1センチ）アップ”が無難」とし、自分が頼むなら複数人でまとめて頼むのが効率的とも推奨。「国際送料を考えると一度にまとめ買いがベターだが、もたもたしてると商品が消えることもある。絶対なくなったら困るものは即決で、残りは様子を見るという“損する覚悟”が必要」と率直な意見を述べた。



締めくくりには、「カニエ、最近“イージーマネー”という仮想通貨もスタートさせたけど、いきなり暴落して損した人も多かったみたい」と最新ニュースに触れつつ、「この勢いで島や国まで作りそうなカニエは本当に革命児」と苦笑交じりに締めた。「皆さんの感想も聞かせてほしい」と視聴者に呼びかけ、イージースライド復活のニュースを盛り上げた。