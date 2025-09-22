³¤³°Àª¤ÎŽ¢ÇúÇã¤¤Ž£¤ÇÆüËÜ¿Í¤Î½»¤à¾ì½ê¤¬Ã¥¤ï¤ì¤ë¡ÄÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¹¤é1²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ëŽ¢ÉÔÆ°»º¥Ð¥Ö¥ëŽ£¤ÎÀµÂÎ
¢£ÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤ËÈ¾Ç¯´Ö¤Ç3Ãû±ß¤¬Î®¤ì¹þ¤à
2025Ç¯1¡Á6·î¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔÆ°»ºÅê»ñ³Û¤Ï¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ22¡óÁý¤Î3Ãû1932²¯±ß¤À¤Ã¤¿¡£ÊÆÉÔÆ°»º´ØÏ¢´ë¶È¤Î¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¥é¥ó¥°¥é¥µ¡¼¥ë¡ÊJLL¡Ë¤¬¿ä·×·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2007Ç¯¤ÎÄ´ºº³«»Ï°ÊÍè¡¢¾å´ü¤ÎÅê»ñ³Û¤¬3Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¤Î¤Ï¤Ï¤¸¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¦¡£2025Ç¯ÄÌÇ¯¤Ç¤Ï6Ãû±ß¶á¤¯¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¤Î»î»»¤â¤¢¤ë¡£
ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢³¤³°¤«¤é¤Î»ñ¶âÎ®Æþ¤ÎÁý²Ã¤À¡£º£Ç¯¾å´ü¤ÎÉÔÆ°»º¼è°ú³Û¤Î34¡ó¤ò³°¹ñ¿ÍÅê»ñ²È¤¬Àê¤á¤¿¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Î¼Â¼Á¶âÍø¡ÊÌ¾ÌÜ¶âÍø¡ÝÊª²Á¾å¾ºÎ¨¡Ë¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤ª¶â¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤â¡¢ÊÖºÑ¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¤ª¶â¤Î²ÁÃÍ¤¬²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡á¤ª¶â¤Î¼Ú¤êÆÀ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤ï¤¬¹ñ¤Î¶âÍø¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë¾å¤¬¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤À¡£¤Ä¤Þ¤êÅöÌÌ¡¢Åê»ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ËÍÍø¤Ê¾ò·ï¤¬Â³¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
°ìÊý¡¢ÉÔÆ°»º²Á³Ê¤Î¾å¾º¤Ï¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Î¤¯¤é¤·¤ËÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¡£½»Âð²Á³Ê¡¢²ÈÄÂ¤Î¾å¾º¤Ï²È·×¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂÇ·â¤À¡£ÊÆ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÀ¯ºö¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢º£¸å¡¢À¤³¦¤Î·ÐºÑ¤ä¶âÍ»»Ô¾ì¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡£Êª²Á¤äÉÔÆ°»º²Á³Ê¤Î¾å¾º¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ï°ìÃÊ¤È¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¢£Ã¦¥³¥í¥Ê¤Ç¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÏËä¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë
¶áÇ¯¡¢¤ï¤¬¹ñ¤ÎÉÔÆ°»º²Á³Ê¤Ï¾å¾º¤¬Á¯ÌÀ²½¤·¤¿¡£JLL¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ËÜÇ¯¤Î¾å´ü¡¢À¤³¦¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔÆ°»ºÅê»ñ³Û¤Ç¡¢Åìµþ¤Ï¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¹ñÆâÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Î¤¦¤Á53¡ó¤Ï¥ª¥Õ¥£¥¹¤¬Àê¤á¤¿¡£ÃÏ°èÊÌ¤ÎÆâÌõ¤ò¤ß¤ë¤È¡¢ÀéÂåÅÄ¡¢Ãæ±û¡¢¹Á¡¢¿·½É¡¢½ÂÃ«¤ÎÅìµþÅÔ¿´5¶è¤ÎÅê»ñ³Û¤¬56¡ó¤òÀê¤á¤¿¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¼ýÂ«°Ê¹ß¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Ç¤ÏºßÂð¶ÐÌ³¤ò¸º¤é¤·¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÐÌ³¥á¥¤¥ó¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë´ë¶È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ëÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢8·î¡¢Åìµþ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹ÃÏ¶è¤Ë¤ª¤±¤ëÊ¿¶Ñ¶õ¼¼Î¨¤Ï2.85¡ó¤À¤Ã¤¿¡£Á°Ç¯Æ±·î¤Î4.76¡ó¡¢2023Ç¯8·î¤Î6.40¡ó¤«¤é¤ÎÄã²¼¥Ú¡¼¥¹¤ÏµÞÂ®¤À¡£¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¢¹á¹Á¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¶õ¼¼Î¨¤ÏÄã¤¤¡£
8·î¤ÎÊ¿¶ÑÄÂÎÁ¡Ê±ß¡¿ÄÚ¡Ë¤Ï2Ëü1027±ß¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ4.6¡ó¾å¾º¤·¤¿¡£¶¡µë¤µ¤ì¤¿¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë½çÄ´¤Ë¼Ú¤ê¼ê¤¬Æþ¤ê¡¢¼ûµë¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¥¿¥¤¥È²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»ö¶ÈÍÑÉÔÆ°»º¥µ¡¼¥Ó¥¹Âç¼ê¤ÎCBRE¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ä¾¶á¤ÎÌó3Ç¯´Ö¡¢Åìµþ¡¦Âç¼êÄ®¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤ÎÊ¿¶ÑÍø²ó¤ê¤Ï3.15¡óÄøÅÙ¤À¡£¤³¤ì¤¬Âçºå¤À¤È4.30¡óÁ°¸å¤ÎÍø²ó¤ê¤¬½Ð¤ë¡£¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤äÊªÎ®»ÜÀß¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡¢ÀéÍÕ¸©¡¢ºë¶Ì¸©¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤Ç¤â¾¦¶ÈÍÑÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ÏÁý¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Î¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤Ç¿Í¼êÉÔÂ¤¬¿Ê¤ß¡¢´ë¶È¤¬Í¥½¨¤Ê¿Íºà¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¸òÄÌ¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¤è¤¤ÅÔ¿´¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ë¹âµ¡Ç½¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤òÀß¤±¤ëÉ¬Í×À¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¸¥¢»ö¶È¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤ò½Å»ë¤¹¤ëÂ¿¹ñÀÒ´ë¶È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¢£23¶è¤ÎÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤âºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·Ãæ
½»Âð¤Î²Á³Ê¤â¾å¾º·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£º£Ç¯7·î¡¢Åìµþ23¶è¤ÎÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ38¡ó¾å¾º¤Î1²¯477Ëü±ß¤ÇºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¾å¾º¤Ï15¥«·îÏ¢Â³¤À¡£Âçºå¤äÊ¡²¬¤Ê¤É¤âÆ±ÍÍ¤À¡£½»Âð²Á³Ê¤Î¾å¾º¤Ï¡¢¼Â¼û¡Ê¼ÂºÝ¤Ë²È¤Ë½»¤à¥Ë¡¼¥º¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹Æ±ÍÍ¡¢Åê»ñ»ñ¶â¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ë¡£
2025Ç¯¤ÎÇ¯½é°Ê¹ß¡¢ÄÂÎÁ¼ýÆþ¤ÎÁý²Ã¤äÃæÄ¹´üÅª¤ÊÊª·ï²Á³Ê¤Î¾å¾º¤òÁÀ¤Ã¤Æ¡¢Æâ³°¤ÎÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬Åê»ñ¤òÀÑ¤ßÁý¤·¤¿¡£¼ç¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¥È¡¼¥ó¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë·Ï¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎGIC¡¢UAEÀ¯ÉÜ·Ï¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¥à¥Ð¥À¥é¤Ï¡¢¹ñÆâÊªÎ®»ÜÀß¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¤µ¤é¤Ë¤Ï½»Âð¸þ¤±¤ÎÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤âÀßÄê¤·¤¿¡£¹á¹Á¤ÎÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤â1Ãû±ßµ¬ÌÏ¤Î¹ñÆâÉÔÆ°»ºÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÀßÄê¤·¤¿¡£
¢£Åê»ñ²È¤¬´î¤Ö¡Ö¼Â¼Á¶âÍø¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡×¤Î²¸·Ã
Åê»ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Î¡È¼Â¼Á¶âÍø¡É¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¤À¡£¼Â¼Á¶âÍø¤ÏÌ¾ÌÜ¶âÍø¤«¤é¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤ò°ú¤¤¤¿¿ôÃÍ¤À¡£Â¸µ¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤ò»È¤Ã¤Æ2Ç¯¤Î¼Â¼Á¶âÍø¤ò·×»»¤¹¤ë¤È¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Î¼Â¼Á¶âÍø¤Ï2¡óÄøÅÙ¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡£¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï0.6¡óÄøÅÙ¤Î¥×¥é¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ï0.2¡óÄøÅÙ¤Î¥×¥é¥¹¤À¡£
¼Â¼Á¶âÍø¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¶âÍø¤Ç¤ª¶â¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£Åê»ñ¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÍÍø¤Ê¾ò·ï¤È¤¤¤¨¤ë¡£
Æü¶ä¤ÏºòÇ¯3·î¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¶âÍøÀ¯ºö¤ò²ò½ü¤·¡¢º£Ç¯1·î¤Ë17Ç¯¤Ö¤ê¤ËÀ¯ºö¶âÍø¤ò0.50¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¼Â¼Á¶âÍø¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¿å½à¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÅöÌÌ¡¢¼Â¼Á¶âÍø¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÏÂ³¤¯¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¼Â¼Á¶âÍø¤¬¥×¥é¥¹¤Ç¤¢¤ë³¤³°¤ÎÅê»ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤ï¤¬¹ñ¤ÎÉÔÆ°»º¤Ï¼ý±×¤òÁý¤ä¤¹Ì¥ÎÏÅª¤ÊÅê»ñÂÐ¾Ý¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Æü¶ä¤ÏÍø¾å¤²¤Ë¤«¤Ê¤ê¿µ½Å¤Ç¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Î¼Â¼Á¶âÍø¤¬¥×¥é¥¹·÷¤ËÉâ¾å¤¹¤ë¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ÏÂ¿¤¤¡£³¤³°Åê»ñ²È¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÂçÉý¤Ê±ß°Â¤Ç¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ªÇã¤¤ÆÀ¡×¤Ë
¤Þ¤¿¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Ç¤ÏÍø¥¶¥ä¤ò²Ô¤°¤¿¤á¡¢ÉÔÆ°»º´ØÏ¢¤ÎÍ»»ñ¤òÁý¤ä¤½¤¦¤È¤¹¤ë¶ä¹Ô¤ÏÁý¤¨¤¿¡£ÉÔÆ°»º´ë¶È¤Ë²Ã¤¨¡¢Å´Æ»¡¢°ìÈÌ´ë¶È¤Ê¤É¤âÉÔÆ°»º»ö¶È¤ò½Å»ë¤·¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿·ÐºÑ´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤â¡¢³¤³°Åê»ñ²È¤¬¤ï¤¬¹ñ¤ÎÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤Ë»ñ¶â¤ò¿¶¤ê¸þ¤±¤ëÍ×°ø¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢±ß°Â·¹¸þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¡¢³¤³°Åê»ñ²È¤Î¹ñÆâÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ÎÁý²Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2021Ç¯1·î°Ê¹ß¡¢°ÙÂØÁê¾ì¤Ï40¡ó°Ê¾å¥É¥ë¹â¡¦±ß°Â¤À¡£¥æ¡¼¥í¤ä¥«¥Ê¥À¥É¥ë¤â30¡ó°Ê¾å¡¢±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¾å¾º¤·¤¿¡£¥¢¥¸¥¢ÄÌ²ß¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥É¥ë¤¬Ìó47¡ó¡¢¹á¹Á¥É¥ë¤Ï42¡ó¡¢ÂÐ±ß¤Ç¾å¾º¤·¤¿¡£
³¤³°Åê»ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢±ß°Â¤Ç¤ï¤¬¹ñ¤ÎÉÔÆ°»º¤ÏÇã¤¤¤ä¤¹¤¤¡£³¤³°Åê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÂÐÆüÉÔÆ°»ºÅê»ñÇ®¤Ï¹â¤¤¡£Ãæ¤Ë¤Ï3Ãû±ßÄ¶¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÀßÄê¤·¡¢8³ä°Ê¾å¤òÆüËÜ¤ËÅê»ñ¤¹¤ë±¿ÍÑ¼Ô¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¢£¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¤ÎÆüËÜ¿Í¡×¤Î½»¤à¾ì½ê¤¬Ã¥¤ï¤ì¤ë
¤ï¤¬¹ñ¤Ç¤â¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¸Ä¿Í¤äµ¡´ØÅê»ñ²È¤ÏÁý¤¨¤¿¡£Åê»ñÍÑ¤Î¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦¸Ä¿Í¤âÂ¿¤¤¡£ÅöÌÌ¡¢¼óÅÔ·÷¤òÃæ¿´¤ËÉÔÆ°»º¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢²¼¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¯¤À¤í¤¦¡£
ÉÔÆ°»º¤Î²Á³Ê¾å¾º¤Ï¡¢½»Âð¹ØÆþ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤ë¼ã¼Ô¤ä¡¢¿·¤¿¤Ë½»µï¤ò»ý¤È¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤Ë½ÅÂç¤ÊÀ©ÌóÍ×°ø¤À¡£
¤½¤¦¤·¤¿Éé¤Î±Æ¶Á¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é°ìÃÊ¤È¿¼¹ï²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£½¢¿¦¡¦½êÆÀµ¡²ñ¤¬ËÉÙ¤Ê¼óÅÔ·÷¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ò´õË¾¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë½»¤à¾ì½ê¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼Ò²ñ¿´Íý¤¬ÉÔ°ÂÄê²½¤¹¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ë¡£
ÉÔÆ°»º²Á³Ê¹âÆ¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÀ¯ÉÜ¤Ï³¤³°Åê»ñ²È¤ÎÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ä¼èÆÀ¤Îµ¬À©¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤Ù¤¡×¤È»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢´Ú¹ñ¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í¤Ë¤è¤ëÉÔÆ°»º¹ØÆþ¤Ø¤Îµ¬À©¤ò¶¯²½¤·¤¿¡£
¢£ÎáÏÂ¤Î¡ÖÉÔÆ°»º¥Ð¥Ö¥ë¡×¤â¤¤¤Ä¤«ÃÆ¤±¤ë
¤â¤¦°ì¤ÄÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º²Á³Ê¤Î²¼Íî¥ê¥¹¥¯¤À¡£¤³¤³¤ØÍè¤Æ¡¢À¤³¦·ÐºÑ¤ÎÀè¹Ô¤ÉÔÆ©ÌÀ´¶¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÀ¯ºö¤ÇÏ«Æ¯»Ô¾ì¤ÏµÞ¸ºÂ®¤·¡¢¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤¬¹øÀÞ¤ì¤Ë¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤Ï¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢À¤³¦·ÐºÑ¤ò¸£°ú¤Ç¤¤ë¹ñ¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£
¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢³ô¼°¤äÉÔÆ°»º¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯»ñ»º¤Î²Á³Ê¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¾å¾º¤·Â³¤±¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Å¤é¤¤¡£²¿¤«¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢À¤³¦¤ÎÅê»ñ²È¿´Íý¤¬¥ê¥¹¥¯²óÈò¤Ë·¹¤¯¤È¡¢À¤³¦¤ÎÅê»ñ»ñ¶â¤Î¥Õ¥í¡¼¤ÏÊÑ²½¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¹ñÆâ¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ê¤É¤òÇä¤ê¤Ë²ó¤ëÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÏÁý¤¨¤ë¤Ï¤º¤À¡£ÉÔÆ°»º¥Õ¥¡¥ó¥É¤«¤é¤Î»ñ¶âÎ®½Ð¤Ï²ÃÂ®¤·¡¢±¿±Ä´ë¶È¤¬¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤Î°ú¤²¼¤²¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ë¡£
º£¤¹¤°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÊÑ²½¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤ÏµÕ¤ËÉÔÆ°»º¤Î²Á³Ê¤Ë²¼²¡¤·°µÎÏ¤¬¤«¤«¤ë¡£»ñ»º²Á³Ê¤Î²¼Íî¤Ï¡¢Éé¤Î»ñ»º¸ú²Ì¤È¤·¤Æ¾ÃÈñ¼Ô¤ä´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò°²½¤µ¤»¤ë¡£¾¯¤·Ä¹¤á¤Î»þ´Ö¼´¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤É¤³¤«¤ÇÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Ï¥Ô¡¼¥¯¤ò¤Ä¤±²¼Íî¤ËÅ¾¤¸¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Î·ÐºÑ¡¦¶âÍ»»Ô¾ì¤Ë²¼²¡¤·°µÎÏ¤¬¤«¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¥ê¥¹¥¯¤ÏÆ¬¤Î¤É¤³¤«¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¡£
----------
¿¿ÊÉ ¾¼É×¡Ê¤Þ¤«¤Ù¡¦¤¢¤¤ª¡Ë
Â¿ËàÂç³ØÆÃÊÌ¾·æÛ¶µ¼ø
1953Ç¯¿ÀÆàÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£°ì¶¶Âç³Ø¾¦³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢Âè°ì´«¶È¶ä¹Ô¡Ê¸½¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¡ËÆþ¹Ô¡£¥í¥ó¥É¥óÂç³Ø·Ð±Ä³ØÉôÂç³Ø±¡Â´¶È¸å¡¢¥á¥ê¥ë¡¦¥ê¥ó¥Á¼Ò¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯ËÜ¼Ò½Ð¸þ¡£¤ß¤º¤ÛÁí¸¦¼çÀÊ¸¦µæ°÷¡¢¿®½£Âç³Ø·ÐºÑ³ØÉô¶µ¼ø¡¢Ë¡À¯Âç³Ø±¡¶µ¼ø¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2022Ç¯¤«¤é¸½¿¦¡£
----------
¡ÊÂ¿ËàÂç³ØÆÃÊÌ¾·æÛ¶µ¼ø ¿¿ÊÉ ¾¼É×¡Ë