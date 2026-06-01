お笑いコンビ「アンガールズ」の田中卓志（50）が31日、自身のインスタグラムを更新。5月上旬に誕生した長男の姿を公開した。田中は「カープ交流戦6連敗！悔しい〜！頑張れ！うちの息子も既にカープユニフォーム着て応援してるぞ!選手に届けー！」とつづり、プロ野球広島のユニフォーム姿でベビーカーに乗る長男の姿を公開。これにファンからは「田中ジュニア、パパ譲り、大きいですね！」「きっと高身長のイケメン君になる