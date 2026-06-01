福島市の先達山太陽光発電所で2月から4月にかけて市が現地調査を行ったところ、太陽光パネルの反射光が1日あたり最大53分続く地点が確認された。事業者のシミュレーションとの差は10倍以上で、市は防止措置を求める方針だ。山林切り開いた太陽光発電所カメラが捉えたのは、山の中腹でキラキラと光る「太陽光パネル」。東京ドーム約20個分の広さの山林を切り開いて作られた、福島市の先達山太陽光発電所だ。2025年9月から商業運転が