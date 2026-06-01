「すみませんでした…」 5月下旬、路上で得意げにバイクを空ぶかししていた若者らが、作業着姿の男性にピシャリと注意された途端、態度を一変させ、消え入るような声で謝罪する動画がXで話題となった。投稿は5月29日時点で1250万回以上表示されており、「ビビって謝るならやるなよ」「イキってたのに急にしょぼくれててだせぇ…」などのリプライが寄せられている。 こうした爆音バイクに悩まされている人は少なくなく、SNSには