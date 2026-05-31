パブリックドメイン・ホラーに新たな刺客。アメリカの人気カートゥーンキャラクター「ポパイ」をホラー映画化した『ポパイ・ザ・スレイヤー・マン』（原題:POPEYE THE SLAYER MAN）が７月24日(金)より公開されることが決定した。1929年にアメリカの漫画家エルジー・クリスラー・シーガーによって生み出された“ポパイ”が、本作ではセーラーマン（船乗り）からスレイヤーマン（殺人鬼）に鞍替え。ホウレンソウ缶と屈強な前腕を武器