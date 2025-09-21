第7回「日本はどうしてリレーが強いの？」

陸上の世界選手権東京大会は連日熱戦が繰り広げられている。スポーツ文化・育成＆総合ニュースサイト「THE ANSWER」は期間中、スポーツ新聞社の記者として昭和・平成・令和とスポーツを40年追い続けたスペシャリスト・荻島弘一氏が、今さら聞けない素朴なギモンに回答する連載を展開。第7回は「日本はどうしてリレーが強いの？」。

◇ ◇ ◇

Q.日本はどうしてリレーが強いの？

A.ライバルが少ないから

世界選手権では17年ロンドン、19年ドーハと連続銅メダル、五輪では08年北京と16年リオデジャネイロで銀メダルを獲得。最近は男子4×100メートルリレーが世界大会で最もメダルを期待できる種目になりました。

急に強くなったわけではありません。五輪では1992年6位、96年5位、2000年6位とメダルが見えていました。01年に採用された「アンダーハンドパス」が、さらなる成績向上に貢献しました。一般的なオーバーハンドパスより技術的に難しい反面、習得すればミスが少なく、スムーズな加速ができます。日本選手の特性にあった技術が、メダル獲得に結びついたのは間違いありません。

ただ、もう少し現実的な話をすれば、ライバルが少ないことも大きいといえます。短距離走の国別出場枠は3。決勝になれば、米国やジャマイカなど強豪国の選手が複数並びます。しかし、リレーは1か国1チーム。さらに、バトンミスなどで強豪国が脱落することも珍しくありません。

08年北京五輪では米国やナイジェリアがミスし、英国が失格。決勝1位のジャマイカも後にドーピング違反で失格しています。波乱が起きやすいのもリレーの特徴、一瞬の勝負になる陸上短距離ではなおさらです。

もちろん、日本の強さは選手個々の努力やチーム戦術があってこそ。バトンパスの位置やタイミングなど科学的なアプローチも進んでいます。米国に先着したリオ五輪の銀メダルは実力で世界を驚かせました。個人競技の陸上で、リレーはチームの「総合力」が勝負。それも、日本が強い理由の1つなのは間違いありません。



（荻島 弘一 / Hirokazu Ogishima）



荻島 弘一

1960年生まれ。大学卒業後、日刊スポーツ新聞社に入社。スポーツ部記者としてサッカーや水泳、柔道など五輪競技を担当。同部デスク、出版社編集長を経て、06年から編集委員として現場に復帰する。山下・斉藤時代の柔道から五輪新競技のブレイキンまで、昭和、平成、令和と長年に渡って幅広くスポーツの現場を取材した。