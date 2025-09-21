ミラノ・コルティナ五輪最終予選

フィギュアスケートのミラノ・コルティナ五輪最終予選は20日、中国でペアフリーが行われ、ショートプログラム（SP）4位の長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）が115.98点をマーク。合計178.66点で3位となり、日本はペアで2組目の五輪出場枠を獲得した。

“ゆなすみ”こと長岡、森口組が大仕事だ。残り3枠の五輪出場権を懸けた最終予選。SP4位から見事に逆転した。中国国営英語版テレビ局「CGTN」のスポーツ専門Xは、出場権獲得が決まった瞬間の2人の様子を動画で公開。ハグで喜びを分かち合った2人は、涙をこらえきれなかった。

日本はすでに“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が、3月の世界選手権で優勝したことで1枠目を獲得済み。五輪に日本ペアが史上初めて2組出られることになった。

日本フィギュア界のペア種目としては歴史的な出来事になり、X上のファンも「もらい泣きしちゃった」「こんなのもらい泣きしかしない」「ペアが2組出場するなんて凄い、夢みたい」「オリンピックで日本のペア2組見られるの胸熱だ」「日本のペアが2組オリンピックに行くなんて！！」「日本フィギュアスケートの歴史的な1日になったなぁ」「日本のフィギュアスケートの歴史がまた1つ変わった」などと歓喜の声を上げていた。

「CGTN」は公式YouTubeチャンネルで会見の映像も公開。森口は「本当にこの試合、すごく緊張して、ものすごいプレッシャーと闘っていたんですけど、世界選手権の悔しさをバネに頑張ってきてよかった」とコメント。12月に東京で開催される全日本選手権で、五輪代表が決まる。



（THE ANSWER編集部）