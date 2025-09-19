¤Ï¤Þ¼÷»Ê³ØÀ¸¥Ð¥¤¥È¤é¤¬Ï«ÁÈ·ëÀ®¡¡Æ±¶È¥æ¥Ë¥ª¥ó²ÃÆþ¡¢ÄÂ¾å¤²Í×µá¤Ø
¡¡²óÅ¾¤º¤·¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥¹¥·¥í¡¼¡×¤Î³ØÀ¸¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤é¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¡Ö²óÅ¾¼÷»Ê¥æ¥Ë¥ª¥ó¡×¤Ï19Æü¡¢Æ±¶È¤Î¡Ö¤Ï¤Þ¼÷»Ê¡×¤Î³ØÀ¸¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤é¤¬²ÃÆþ¤·¤Æ¡Ö²óÅ¾¼÷»Ê¥æ¥Ë¥ª¥ó¤Ï¤Þ¼÷»ÊËÜÉô¡×¤ò·ëÀ®¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£½Å¤¤¶ÈÌ³ÉéÃ´¤Î²þÁ±¤ä¡¢ÄÂ¶â°ú¤¾å¤²¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¤¿²óÅ¾¼÷»Ê¥æ¥Ë¥ª¥ó¤ÎµÈÅÄÈÁ¶îÅÍ½ñµÄ¹¡Ê21¡Ë¤Ï¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÏ«Æ¯ÌäÂê¤äÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë½¾¶È°÷¤¬¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤ËÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤Ï¤Þ¼÷»Ê¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÎÃËÀÁÈ¹ç°÷¡Ê19¡Ë¤Ï¡Ö¿¦¾ì¤Ï¤«¤Ê¤êË»¤·¤¤¡£Ã¯¤â¤¬Æ¯¤¤ä¤¹¤¤¿¦¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¥æ¥Ë¥ª¥ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢8·î27Æü¤Ë½é¤á¤ÆÃÄÂÎ¸ò¾Ä¤ò¼Â»Ü¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç15Ê¬Ì¤Ëþ¤òÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤Æ·×»»¤·¤Æ¤¤¤¿Ï«Æ¯»þ´Ö¤ò1Ê¬Ã±°Ì¤Ë²þ¤á¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Ï¤Þ¼÷»ÊÂ¦¤«¤é¡ÖËÜÇ¯ÅÙÃæ¤ò¤á¤É¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¡×¤È¤Î²óÅú¤òÆÀ¤¿¡£²áµîÊ¬¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£¸å¤â¶¨µÄ¤òÂ³¤±¤ë¡£