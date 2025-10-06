俳優でタレントの黒柳徹子が4日、自身のYouTubeチャンネルを更新。はま寿司で豪快な食べっぷりを披露した。【動画】「とにかく面白過ぎる」はま寿司に驚き、爆笑しながら、寿司20貫も食べる黒柳徹子「【驚愕の食べっぷり!?】徹子がはま寿司で回転寿司を爆食！」と題した動画で、回転寿司へはほとんど行ったことがないという黒柳が、はま寿司を訪問。タッチパネルの使い方を学び、商品がレールに乗って届けられる様子に感動する