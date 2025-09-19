＜注目銘柄＞＝電算システム、ステーブルコイン関連で急騰後に再浮上へ
電算システムホールディングス<4072.T>は急騰一服後の再浮上場面を狙いたい。同社はコンビニ収納代行などを手掛ける独立系のシステム開発会社。傘下の電算システムが円建てステーブルコインの発行を目指すフィンテック企業へ出資していることが材料視され、８月に物色人気化。２７００円台から５０００円台まで一気に株価水準を切り上げた。足もと３３００円近辺まで調整した後、反転上昇に向かいつつある。
業績は堅調だ。企業や自治体の需要を捉え、２５年１２月期の純利益は前期比３７％増の２５億３０００万円を予想。３期ぶり最高益更新の見通しだ。上期実績（１２億５２００万円）は半分近くに達しており、順調に進捗している。配当は前期比２０円増の８０円と、４期連続の増配を見込む。（イ）
出所：MINKABU PRESS
