韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領が北朝鮮に対する制裁解除に言及しながら「北の核開発中断措置に対して一部の補償（compensate）をすることが可能」と明らかにした。李大統領が制裁と補償に関する意見を述べたのは初めてだ。

李大統領は18日に公開された米時事雑誌タイム（TIME）のインタビューで「北の核・ミサイルプログラムを中断するために彼らと交渉することができる」と述べた。李大統領は「短期目標としては北が核・ミサイルプログラムをやめなければいけない」とし「そしてその措置の一部に対して彼らに補償ができ、その後、核兵器の縮小、そして完全な非核化を追求できるだろう」と話した。

以前のインタビューで明らかにした「中断−縮小−廃棄」の3段階の非核化接近法を確認し、非核化の初期段階から補償できるという意思を明らかにしたのだ。「北の核問題について我々は北の核兵器を容認するのか、それとも完全な非核化を達成するのかという『0でなければ100』という選択（all or nothing）でのみ考えるが、我々は中間地点があると考える」と明らかにしたのも同じ脈絡とみられる。

李大統領が言及した補償とは制裁緩和とみられる。李大統領は「現在の水準の圧力を引き続き加えれば北はむしろより多くの爆弾を作るはず」と指摘し「『武器中断、縮小、最終的非核化』という3段階を踏むことの見返りに部分的な制裁緩和または解除をするための交渉」を支持したと、タイムは説明した。

一方、李大統領は3500億ドルの対米投資ファンドについては「（米国が無理に提示した）その条件に同意したとすれば私は弾劾されたはず」とし「それで私が米国の交渉チームに常識的な代案を提示してほしいと要求した」と述べた。

韓米は7月に関税率引き下げと対米投資に合意したが、投資方式と収益配分方式などをめぐり隔たりが大きく、首脳会談（先月25日）でも合意に至らなかった。

また李大統領は「韓米同盟を基盤とするものの、中国とは不可分の関係で行く。強大国の競争の時代に韓国が『橋』の役割を遂行しなければいけない」と明らかにした。「中国を敵に回さないよう関係を慎重に管理しなければ、韓国は両陣営が衝突する最前線に置かれる危険がある」としながらだ。中国の戦勝節行事については「中国は私を招待することを望むようだったが、私はあえてそれ以上尋ねなかった」と話した。