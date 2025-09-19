SKE48、最新シングルの選抜メンバーが水着グラビア披露！2チームに分かれて美ボディで魅せる

東京ニュース通信社は、「B.L.T.2025年11月号 セブンネットショッピング限定 SKE48 Teamくまちゃん版」「B.L.T.2025年11月号セブンネットショッピング 限定SKE48 Teamかほりん版」を、9月27日に発売する。

【写真】大人の雰囲気を漂わせる“Teamかほりん”の黒水着SHOT

9月27日発売の「B.L.T.11月号」の巻末グラビアには、SKE48から35thシングル「Karma」の選抜メンバー7名が水着グラビアで登場。

35thシングルでWセンターを務めるのは熊崎晴香と佐藤佳穂。今回は熊崎晴香＆太田彩夏＆西井美桜の“Teamくまちゃん”、伊藤実希＆井上瑠夏＆佐藤佳穂＆青木莉樺の“Teamかほりん”の水着グラビア2本立てとなっている。

さらに、それぞれのチームが表紙を飾る「B.L.T.11月号 セブンネットショッピング限定 SKE48 Teamくまちゃん版」「B.L.T.11月号 セブンネットショッピング限定 SKE48 Teamかほりん版」の発売も決定した。

“Teamくまちゃん”の3人は格調高い優雅さとカラフルな色彩が共演したホテルのスイートルームで、たくさんの風船に囲まれパーティ感覚で騒いだり、泡いっぱいのバスルームで互いに泡をつけ合うなど、終始賑やかに撮影が行われた。

一方、“Teamかほりん”の4人は、全員が黒を基調とした水着をまとい、落ち着いた大人の雰囲気で撮影。名古屋の夜景が望めるホテルの1室で、一人ひとりの洗練されたビジュアルとプロポーションを美しく切り取った。計20ページのロンググラビアで、彼女たちの“ハイクラスな美しさ”をお届けする。

また、2種類のセブンネットショッピング限定版は、特典としてランダムポストカードが1枚付いてくる豪華仕様となっている。

（「B.L.T.2025年11月号 セブンネットショッピング限定 SKE48 Teamくまちゃん版」撮影：佐藤佑一／「B.L.T.2025年11月号セブンネットショッピング 限定SKE48 Teamかほりん版」撮影：田中健児）