【LABUBU】話題のラブブが「ぬいぐるみペンダント」に♪ いつでも一緒にいられちゃう！
オンラインクレーンゲーム『トレバ』にて世界的人気キャラクター『LABUBU（ラブブ）』登場！ 総数110個の限定アイテムが展開される。
オンラインクレーンゲームアプリ『トレバ』にて、アジアを中心に爆発的な人気を誇る大人気キャラクター『LABUBU（ラブブ）』のぬいぐるみが2025年9月19日（金）19：00より限定景品として展開される。
今年10周年を迎えた『LABUBU（ラブブ）』は、世界中のアーティストやアイドルから愛されており、昨年には600億円以上の売上を誇る人気キャラクター。そんな人気のキャラクター『LABUBU（ラブブ）』から、人気シリーズ「PIN FOR LOVE」と「Big into Energy」が、このたび景品として登場する。
「THE MONSTERS PIN FOR LOVEシリーズ ぬいぐるみペンダント」は、「A」から「Z」までのアルファベットの26文字に加え、記号2種を加えた28種類の文字に合わせて固有の色味で展開している「PIN FOR LOVEシリーズ」のアイテム。
ご希望のアルファベットのサムネイルを選んでプレイしよう！
「THE MONSTERS Big into Energyシリーズ ぬいぐるみペンダント」は全長17cmの大きいサイズのシークレットカラーを含めた全7色のぬいぐるみシリーズ「Big into Energy」のアイテム。
どの色が当たるかはランダムとなっているので、どの色が当たったかはご自宅に届くまでのお楽しみ。
さらに、今回は目玉として、特別に大人気の「THE MONSTERS Big into Energyシリーズ ぬいぐるみペンダント」が6個入ったアソートボックスが登場！ 1点限定での展開なので、お見逃しなく！
『トレバ』は、インターネットを通して遠隔操作を行い、いつでもどこからでも本物のクレーンゲームが遊べるサービス。パソコン、スマートフォン、Amazon Fire TV、Nintendo Switch（TM）などでも楽しめるので、ぜひ遊んでみてね。
（C）2025 CyberStep, Inc. All Rights Reserved.
Copyright(c)1998-2025 Pan Pacific International Holdings Corporation All rights reserved.
