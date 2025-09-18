9月17日、韓国の釜山で『第30回釜山国際映画祭』が開幕。出席した俳優の岡田准一が当時の様子を自身のXでポストしたのだが、投稿した“ある俳優”とのツーショット写真が話題となっている。

【写真】誰かと思った…顔の半分がヒゲの“くまさん”

「岡田さんは、プロデューサー・アクションプランナーを務め、自らが主演するNetflixシリーズ『イクサガミ』で映画祭に招待され、海外映画祭デビュー。レッドカーペットに登壇しました」（芸能ジャーナリスト、以下同）

岡田はXに《キラキラした場所でくまさんみつけた》と投稿。添えられた写真には、笑顔を浮かべる岡田の横に、黒のYシャツとベストに身を包み、顔全体に長いヒゲを蓄えた、俳優で映画監督も務める山田孝之が写っていたのだ。

熊のように顔全体がヒゲで覆われた山田の姿にファンは仰天。Xには、そのビジュアルに驚く声が並んだのだ。

《これ右の人誰かわかんなかったけど山田孝之さんかwwww》

《山田孝之えらいことなってるwww》

《濃いなー2人とも》

誰だかわからないほどの衝撃の見た目に、開いた口が塞がらない様子だ。その写真に反応したのは岡田や山田のファンだけではなかった。

「岡田さんのポストに嵐の二宮和也さんも反応したんです。投稿をリポストする形で《え、、、いいな、、、アタクシも撮ってもらいたい》と、2人の写真に思いを吐露。そのポストには、18日の時点で3万件以上のいいねが付き、その仲睦まじいやり取りがファンを沸かせていました」

その後も岡田と二宮のやりとりは続き、岡田は《いつくんの? 監督たちにはお会いしたけど》と二宮に反応。二宮も《今日いくよ、向かいます、まだいるでしょ?》とプライベート感満載の仲の良さを見せた。

「二宮さんは主演を務める映画『8番出口』が、同映画祭の“ミッドナイト・ファッション・セクション”に公式招待されていて、訪韓する予定です。旧ジャニーズ事務所時代から先輩後輩の関係だった岡田さんと二宮さん。

さらに、二宮さんと山田さんも同学年で、映画『GANTZ PERFECT ANSWER』で共演経験も。そんな長い付き合いの3人が海外映画祭で集まるのはファンも感慨深いと思います」

“くまさん”山田孝之を交えた3人の交流が、日本のエンタメに新たな風を吹き込むかもしれない。