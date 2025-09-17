ロンドン午前、米ＦＯＭＣ控えて調整含み ドル円１４６円台前半、ユーロドル１．１８台前半＝ロンドン為替



ロンドン午前は米ＦＯＭＣを控えて調整含みの動き。ドル円は146円台での振幅となっているが、足元では再び上値が重くなっている。ユーロ相場は上値が重い動き。ユーロドルは東京朝方に1.18台後半まで買われたあとは、ポジション調整の売りに押されて1.18台前半へと下げている。ユーロは対円や対ポンドでも軟調。一方、ポンドドルは1.36台前半から半ばでの揉み合い。前日終値を挟んで目立った方向性をみせていない。ポンド円は200円付近から199円台半ばへと小安い。対ユーロでは堅調。この日発表された英国とユーロ圏のＣＰＩの水準差が注目される面もあったようだ。英ＣＰＩが前年比＋３．８％と高止まりする一方で、ユーロ圏ＣＰＩ確報値は前年比＋２．０％とわずかに下方改定された。水準的には倍の開きがある。全般的には米ＦＯＭＣ発表待ちとなっており、前日までの値動きに調整が入る面が強いようだ。



USD/JPY 146.34 EUR/USD 1.1835 EUR/JPY 173.19

GBP/USD 1.3644 GBP/JPY 199.64 EUR/GBP 0.8675

