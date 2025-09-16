ディズニー、「リメンバー・ミー」らしい“死者の日”アトモスが登場生演奏＆スペイン語歌唱で観客を盛り上げる！
【ラソス・デ・ラ・ファミリア】 9月17日～11月2日 開催
東京ディズニーシーは9月17日より、特別イベント「ラソス・デ・ラ・ファミリア」を開催する。期間は11月2日まで。
「ラソス・デ・ラ・ファミリア」は、映画「リメンバー・ミー」の世界をテーマとした初のイベント。東京ディズニーシー内の「ロストリバー・デルタ」で開催されるもので、「ディア・デ・ロス・ムエルトス」（死者の日）をモチーフとして、映画に登場する祭壇やマリーゴールドの装飾などが登場する。
またロストリバー・デルタの橋「プエンテ・ブエナ・ヴィスタ」近辺では、陽気なマリアッチ（楽団）が登場し、生演奏やダンスを披露するアトモスフィア・エンターテイメント（時間案内なし）が登場。9月16日には一足先にプレビュー公演が実施された。
楽団はギター、トランペット、バイオリンを弾きながら、「テキーラ」を始め、「リメンバー・ミー」に登場する楽曲「リメンバー・ミー」や「ウン・ポコ・ロコ」を披露。スペイン語での歌唱を交えながら、臨場感たっぷりに現場を盛り上げてくれる。遭遇したら、一緒に手拍子を添えたり歌ったりして楽しみたいイベントだ。
(C)Disney