10歳下妻が激怒！子どもが欲しいのに「夫の貯金がなさすぎる」 問い詰めて判明した驚きの残高＆使い道

ぺえ・RIHO（平成フラミンゴ）・稲田美紀（紅しょうが）の3人が、他人から見たら地獄でも本人にとっては“忘れられない甘く沼った恋愛”を語り合う恋愛トークバラエティ『私が愛した地獄』。

9月11日（木）に放送された同番組では、芸能人夫婦の妻が“お金の問題”をきっかけに夫に激怒する場面があった。

【写真】子どもが欲しい妻が激怒！夫は貯金残高100円未満…明細で判明した使い道

今回は芸能人夫婦でラブホテルに行ってもらい、普段言えない本音を話してもらう企画「本音はベッドの上で」の第3弾を実施。

以前番組の街頭インタビューにも登場した“ギャル芸人の先駆け”と言われる妻・ゆーびーむ☆（37歳）と、お笑いコンビ・だーりんずとして2度キングオブコントの決勝にも進出した夫・松本りんす（47歳）の夫婦に密着した。

2年の交際を経て2023年6月に結婚した2人だが、妻・ゆーびーむ☆の悩みは「子どもが欲しいけど夫の貯金がなさすぎる…今後どうしたらいい？」というものだった。

いざ部屋に入ってベッドに腰かけると、ゆーびーむ☆は「生放送であんた（※りんす）に逆プロポーズさせてもらって、家に帰ってポストを開けたら『借金返してください』って催促通知がきてたじゃん」「借金があること言っとけよ」と爆弾発言。

りんすは「『いつ言おうかな』と思ってたときにサプライズプロポーズやったから…」と言い訳するが、ゆーびーむ☆は「普通の女性だったら『もう無理！絶対破談！』ってなるよ」と一喝した。

そんな夫・りんすは、芸人としての仕事以外に週3日×3時間のバイト生活。休みの日はパチンコにも行っているそうだが、月収は「お笑いも合わせたら15〜20万円」と申告した。

これに「ないないない」「ウソだよ」と疑うゆーびーむ☆は、「じゃあなんで貯金が700円くらいしかないの？」と質問。りんすは「使っちゃうタイプだから。もうちょい（貯金）あるよ」と答えるが…。

ゆーびーむ☆が「見せろよ、じゃあ全財産。700円以上あるんでしょ？」とスマホで残高を出させると、画面を見た瞬間「え？え？え？」「全財産？」と驚愕する事態に。

画面に表示されていたのはたったの“80円”。スタジオのぺえも「初めて見た80円って…」と顔をしかめる。

しかも明細を見ていくと、「日本中央競馬会ばっかりじゃねえか！5000円入ったら日本中央競馬会で…なんで日本中央競馬会に引き落とされてんだよ！」と激怒するゆーびーむ☆。

ガン詰めされたりんすは「仕事で競馬やってるから…」としどろもどろになっていた。