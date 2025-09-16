ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は横ばい シカゴ日経平均先物は４万４７００円
NY株式15日（NY時間15:04）（日本時間04:04）
ダウ平均 45843.98（+9.76 +0.02%）
ナスダック 22309.85（+168.75 +0.76%）
CME日経平均先物 44700（大証終比：+220 +0.50%）
欧州株式15日終値
英FT100 9277.03（-6.26 -0.07%）
独DAX 23748.86（+50.71 +0.21%）
仏CAC40 7896.93（+71.69 +0.92%）
米国債利回り
2年債 3.531（-0.025）
10年債 4.034（-0.031）
30年債 4.655（-0.025）
期待インフレ率 2.368（-0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.691（-0.024）
英 国 4.633（-0.038）
カナダ 3.170（-0.018）
豪 州 4.274（+0.059）
日 本 1.587（+0.012）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.32（+0.63 +1.00%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3715.30（+28.90 +0.78%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝115432.75（-422.84 -0.36%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1700万6707（-62297 -0.36%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
