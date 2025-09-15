ホンダ最新「“4WD”コンパクトミニバン」に大反響！ 「タフなデザイン」の“3列6人乗り”仕様に「コスパ良い」の声も！ 「リッター21キロ超え」の低燃費＆“快適装備”がもり沢山の「フリード」最高級モデルに注目！

最高級モデルに反響集まる！

ホンダの人気コンパクトミニバン「フリード」は、誕生以来“ちょうどいいサイズ感”と扱いやすさを武器に、ファミリー層を中心に高い支持を集め続けています。

2025年上半期の新車販売台数ランキングでは4位（軽自動車除く）に入るなど、その存在感はいまも衰えることを知りません。

小回りの利くボディに5人から6人が快適に過ごせる空間を持ち、普段の買い物から家族旅行、さらにはアウトドアシーンまで幅広いニーズに応えてきました。

そんなフリードのなかでも最も高級なモデルに対して、ネット上では多くの反響が集まっています。

クロスオーバー風のタフな見た目がカッコイイ！ 最高級モデルの気になる仕様とは？

フリードの中でも、最上級モデルとして位置づけられるのが「フリード e：HEV CROSSTAR（4WD／6人乗り）」です。

最大の特徴は、ホンダ独自のハイブリッドシステム「e：HEV」を搭載している点です。

1.5リッターエンジンとモーターを組み合わせ、街中ではモーター主体の静かで力強い走りを実現。高速域ではエンジンが効率よく駆動することで燃費性能を高めます。

結果として、WLTCモードで21.1km／Lという優れた低燃費を誇り、長距離移動でも燃料を気にせず走れるのは大きな魅力です。

加えて、このモデルは4WD仕様のため、雪道や雨天の高速道路といった厳しい環境でも安心して走行できる頼もしさがあります。

外観デザインにも注目すべき工夫があります。全長4310mm×全幅1720mm×全高1780mmのボディに専用バンパーやガーニッシュを備え、SUVテイストを盛り込んだ力強い仕上がり。

街中ではスタイリッシュに、アウトドアではたくましく映える存在感を放ちます。

ボディカラーは上質さを演出する「プラチナホワイト・パール」や、アウトドアシーンに映える「フィヨルドミスト・パール」などを設定し、ライフスタイルに合わせた選択肢を提供しています。

さらに、4WDモデルにはヒーテッドドアミラーや撥水ガラス、熱線入りフロントウインドウを含む「コンフォートビューパッケージ」が標準装備され、冬場や雨天時の快適性が高められています。

インテリアに目を向けると、落ち着いた色調と上質な素材を組み合わせた空間が広がり、乗員すべてが心地よく過ごせる工夫が随所に見られます。

6人乗り仕様では2列目にキャプテンシートを採用し、ゆったりとした座り心地を実現。

収納スペースや両側パワースライドドアも備わり、子育て世代からアウトドアユーザーまで幅広く使いやすい仕様となっています。

加えて、PTCヒーターやリアクーラー、USBタイプCの充電口など、快適装備の充実も見逃せません。

最新のコネクテッドサービス「Honda CONNECT」にも対応し、スマートフォンから車両の位置を確認したりエアコンを遠隔操作できるなど、利便性は大きく進化しています。

もちろん、先進安全運転支援システム「Honda SENSING」を標準搭載し、衝突軽減ブレーキやアダプティブクルーズコントロール、車線維持支援機能などがドライバーをサポート。

オプションでは、アダプティブドライビングビームや後退出庫サポートといった機能も追加でき、安全性をさらに高めることが可能です。

なお、価格（消費税込み）は360万2500円と、ベースモデルの「AIR（FF／6人乗り）」と比べると約100万円高く設定されています。

しかしながら、充実した装備や質感、そして安定した走行性能を考えれば、その価値は十分にあるといえるでしょう。

実際にネット上では、「SUVライクなデザインがカッコイイ」「家族でキャンプに行くのにちょうどいいサイズ感で頼もしい」「価格は高いけど、装備を考えれば納得できるしむしろコスパが良い」と最高級モデルの充実した仕様が好評のようです。

また「街乗りでも静かで乗り心地が良い」「4WDとハイブリッドを両立してこの燃費なら文句なし」など走行性能や燃費性能について着目する意見も見られました。