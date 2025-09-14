¡Ú¿¹²í»Ë¤Î»ëÅÀ¡Û2025Ç¯9·î13Æü J1¥ê¡¼¥°Âè29Àá ²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹vsÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì
J1¥ê¡¼¥°Âè29Àá ²£ÉÍFM0¡Ê0-1¡Ë3 ÀîºêF
19:03¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡¡Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¡Æþ¾ì¼Ô¿ô 41,221¿Í
¹ß³Ê·÷18°Ì¤Î¾ÅÆî¤È¤ÏÆ±¾¡ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿¤³¤Î¥²¡¼¥à¤Ï¡¢²£ÉÍFM¤Î¾Ç¤ê¤¬ÌÜÎ©¤ÄÀï¤¤¤À¤Ã¤¿¡£4Ê¬¡¢³ÑÅÄÎÃÂÀÏ¯¤¬¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÁ°¿Ê¤·½Ð¤·¤¿¥Ñ¥¹¤ò°ú¤Ã¤«¤±¤é¤ì¤Æ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÍá¤Ó¤ë¡£Àä¹¥Ä´¤Î°ËÆ£Ã£ºÈ¤¬¤³¤Î¹¥µ¡¤ò¸«Æ¨¤¹¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£62Ê¬¡¢´îÅÄÂóÌé¤¬¼º¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¹¶¤á¹þ¤Þ¤ì¡¢Ìá¤Ã¤¿ÎëÌÚÅß°ì¤¬Âà¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆPK¤òÍ¿¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤ò¥¨¥ê¥½¥ó¤¬·è¤á¤Æ2ÅÀÌÜ¡£ºÇ¸å¤Ï90+8Ê¬¡¢µÜ¾ëÅ·¤¬º¸¤«¤é¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¥³¡¼¥¹¤òÊ£¿ô¤ÎÁª¼ê¤¬ÍÞ¤¨¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¡¢µÕ¤Ë½ÐÍè¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤«¤é¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤Ç3ÅÀÌÜ¡£¤½¤·¤Æ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤Î»þ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¤â¤Ã¤È¤â¸½ºß¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÄ´»Ò¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢²£ÉÍFM¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇÔÀï¤Ï»ß¤à¤Ê¤·¤È¸À¤¨¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î»î¹ç¤Î¼ºÅÀ¤¬¥Á¡¼¥à¤ÎÀï¤¤Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸Ä¿Í¤Î¥ß¥¹Íí¤ß¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¼¡Àá¤ÎÊ¡²¬Àï¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿Êý¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¡£
¿¹²í»Ë¡Ê¤â¤ê¡¦¤Þ¤µ¤Õ¤ß¡Ë
º´²ì¸©ÍÅÄÄ®À¸¤Þ¤ì¡¢µ×Î±ÊÆÂç³ØÉíÀß¹â¹»¡¢¾åÃÒÂç³Ø½Ð¿È¡£Â¿¤¯¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼»ïÊÔ½¸¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢2009Ç¯ËÜ³ÊÅª¤ËÆÈÎ©¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Î¼èºà¤Ç³¤³°¤ËËèÇ¯Èô¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢2011Ç¯¤Ë¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Ï1¿Í¤À¤±Ä«Á¯Ì±¼ç¼çµÁ¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¡ÊËÌÄ«Á¯¡Ë¤ÎÆüËÜÀï¼èºà¤òµö¤µ¤ì¤¿¡£J¥ê¡¼¥°¸øÇ§¤ÎÅÐÏ¿¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹µ¼Ô¡¢ÆüËÜ½³µå¹çÆ±²ñ¼ÒÂåÉ½¡£2019Ç¯11·î¤è¤êÍÎÁWEB¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ö¿¹¥Þ¥¬¡×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È