１３日の日本テレビ「放送局占拠」は第９話が放送された。

武装集団「妖（あやかし）」が死の記者会見を開催。奄美（戸次重幸）、沖野（片岡礼子）、真鍋（宮部のぞみ）が参加し、刑事・武蔵（櫻井翔）らは３人の背後にある闇を追うこととなる。

終盤、奄美のデスク周りを調べていた武蔵は「シマウラチグサ？そういうことか…傀儡師の正体は…」となにやらヒントとなる人物を見つけた模様で、傀儡師に迫る。一方、会見で追及された沖野は傀儡師が屋代（高橋克典）だと白状。ほぼ同時刻、銃撃された屋代が息を引き取る。

武蔵の反応から、額面通り屋代が傀儡師とも思いづらいが果たして…。

公式サイトのトップには、ある箇所をクリックすると謎の動画が流れる仕掛けが施されており（現在は光っている座敷童の目）、各話ごとに更新されている。動画の中には意味ありげな文字が隠されており、９話放送前までをつなぎ合わせると「Ｉ ｋｎｏｗ ｔｈｅ Ｔｒｕｅ ｉｄｅｎｔｉｔｙ ｏｆ ｔｈｅ Ｐｕｐｐｅｔ Ｍａｓｔｅｒ ｉｓ」となっていた。

９話後の最新動画では、隠し文字として「Ｍｕｓａｓｈｉ」とあり、一連の文章を翻訳すると「私は傀儡師の本当の正体が武蔵だと知っている」と読める。

最終回となる１０話後の文字を加えて、本当の文意になる可能性もあるが、現状ではとんでもない文章が完成している。シマウラチグサなる人物と関連があるのか注目される。