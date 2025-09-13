150²¯±ß¤Ç¡ÖWBC¡×ÊüÁ÷¸¢¤ò³ÍÆÀ¡Ä¥Í¥È¥Õ¥ê¤¬¼¡¤ËÁÀ¤¦¤Î¤Ï¡©¡¡¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤Ê¤ÉMLBÃæ·Ñ¤¬´í¤¦¤¤¡×
¡ÈÂçÀÖ»ú¡É¤Î²ÄÇ½À
¡¡ÍèÇ¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ÎÆÈÀêÊüÁ÷¸¢¤òÊÆÆ°²èÇÛ¿®Âç¼ê¡Ö¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬¼èÆÀ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÌµÎÁ¤Ç¤Ï´ÑÀï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥â¥Ç¥ëÊÂ¤ß¤ÎÈþ½÷¤Ð¤«¤ê¡ª¡¡¡È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹±ü¤µ¤Þ²ñ¡É¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¡Ö¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¡×
¡¡Á°²ó¤ÎWBC¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¿Íµ¤¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢40¡óÄ¶¤Î»ëÄ°Î¨¤òµÏ¿¡£Ï¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤ë¼¡Âç²ñ¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë²áÇ®¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤æ¤¨¤«¡¢¥Í¥È¥Õ¥ê¤ÏÁ°²ó¤Î5ÇÜ¤ËÁêÅö¤¹¤ë150²¯±ß¤â¤ÎµðÈñ¤òÅê¤¸¤ÆÆÈÀê¸¢¤òÆÀ¤¿¡£
¡ÖºÇ°Â¤Î¹¹ðÉÕ¤¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥×¥é¥ó¤Ï·î³Û890±ß¡£¹¹ð¼ýÆþ¤â¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸µ¤ò¼è¤ë¤Ë¤ÏÃ±½ã·×»»¤Ç1500Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¿·µ¬²ÃÆþ¼Ô¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£ÂçÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×
¡¡¤È¸ì¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¤¤¤ï¤¯¡¢
¡Ö¤¿¤À¡¢Èà¤é¤Ï¡ÈWBC¤ò·Àµ¡¤Ë²ñ°÷¿ô¤òÁý¤ä¤¹¡É¤È¤¤¤¦Ä¹´üÅª»ëÌî¤ËÎ©¤Ã¤ÆÃÍÉÕ¤±¤·¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡È±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¥«¥Í¤òÊ§¤¦Ê¸²½¡É¤òº¬ÉÕ¤«¤»¤ëÁÀ¤¤¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
MLBÃæ·Ñ¤¬BS¤«¤é¾Ã¤¨¤ëÌ¤Íè¤â¡©
¡¡Çä¤ê¼ê¡¢¤Ä¤Þ¤êWBC¤ò¼çºÅ¤¹¤ëMLB¤Îº£¸å¤Î½ÐÊý¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¡Ö¼¡¤Ï¡¢NHK¤ÎBS¤ÇÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤Ê¤ÉMLBÃæ·Ñ¤¬´í¤¦¤¤¡£º£¤ÏÆüËÜ¤Ç¤ÎÉáµÚ¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆMLB¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°ÂÃÍ¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢Âè1²óWBC¤«¤éÀ¹¤ê¾å¤²¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¿ÆÉÇä¥°¥ë¡¼¥×¤òº£²ó¤¢¤Ã¤µ¤êÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Í¥È¥Õ¥ê¤Ê¤É¥µ¥Ö¥¹¥¯»ö¶È¼Ô¤¬ÂçËç¤Ï¤¿¤±¤Ð¤¹¤°¤Ë¤âÆÈÀê¸¢¤òÇä¤êÅÏ¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡£MLBÃæ·Ñ¤¬¹âÃÍ¤ÇÇä¤ì¤ë¤Î¤ÏÂçÃ«¤¬¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¡£BS¤«¤é¾Ã¤¨¤ëÌ¤Íè¤Ï±ó¤¯¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡ÆüËÜµå³¦¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ëÂç´ë¶È¤Ï¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤ÇÏª½Ð¤µ¤ì¤ëÁ°Äó¤ÇÂç¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤Ï¶¨»¿¶â¤ÎÃÍ°ú¤¤òÍ×µá¤·¤¿¤ê¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤½¤Î¤â¤Î¤ò¹ß¤ê¤¿¤ê¤¹¤ëÆ°¤¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¼¡¤ËÁÀ¤¦¶¥µ»¤Ï
¡¡¼¡¤Ï¤É¤Î¶¥µ»¤¬¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Î±Â¿©¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö¿·Ê¹¼Ò¤¬¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¹â¹»Ìîµå¤äÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ï¡¢Ê¸²Ê¾Ê¤âÍí¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¤é´ÊÃ±¤Ë¤Ï´ÙÍî¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤â¤½¤âÀ¤³¦¤Ë¹¤¬¤ê¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Èà¤é¤ËÇã¤¦µ¤¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£ÂçÁêËÐ¤ÏÈùÌ¯¤Ç¤¹¤Í¡£¶áÇ¯¡¢³¤³°ÉáµÚ¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼WÇÕ¤Ï¡¢Í½Áª¤Î¥¢¥¦¥§¡¼Àï¤¬´û¤ËÃÏ¾åÇÈ¤Ç´ÑÀï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÁ°²ó¤Î¥«¥¿¡¼¥ë¤Ç¤ÎËÜÂç²ñ¤â´í¤¦¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤ÇAbema¤¬Êü±Ç¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Ë³Ê°Â¤Ç¾®Çä¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢°ìÀâ¤Ë¤Ï¡È¸¶»ñ¤Ï¶¥ÇÏ¥²¡¼¥à¥¢¥×¥ê¤Î¤Ü¤íÌÙ¤±Ê¬¤Ç¡¢¼¡¤Ï¤Ê¤¤¡É¤È¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ï¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤â¥«¥Í¤òÊ§¤ï¤Ê¤¤¤È¸«¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë»þÂå¤¬Íè¤½¤¦¤À¡£
