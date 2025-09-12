折りたたむと手のひらサイズ。907gの超軽量ハンモック「NomadNest」
木の葉からこぼれ落ちる陽の光を浴びながらハンモックでゆらゆら〜。
森の中での無重力タイムはアウトドアの醍醐味ですよね。ただ、アウトドアギアは大型でかさばるものが多く、持ち運びに一苦労することもしばしば。
この「重くて大きい」というハンモックの積年の悩みに、見事に応えてくれたのが今回ご紹介する「NomadNest」です。
実際にフィールドで試してみたところ、その手軽さと快適さはこれまでのキャンプスタイルをより自由で身軽なものにしてくれました。
手にした瞬間にわかる、907gという「価値」
「NomadNest」を手にした瞬間、1Lのナルゲンボトルより軽い…そんな直感が走ります。かつて1.5kg超えのハンモックを「信頼」と呼んでいた筆者にとって、この軽さは裏切りではなく解放でした。
徒歩キャンパーにとって、907gという驚きの軽さはかなり魅力的。ギアを担いだまま散策を楽しんだり、思いつきで道をそれてみたり。アウトドアの自由度をグッと高めてくれます。
収納時の長さは約38cm。バックパックにもすっと滑り込むサイズ感で、空いたスペースにコーヒー豆や文庫本も詰め込めます。
あっという間に完成する「空中のプライベート空間」
しばらく山を歩いた末、良さそうな間隔の2本の木を見つけたので、早速「NomadNest」の設営に取り掛かります。作業は3ステップ。まず、ストラップを木にぐるりと巻きつけて固定次に、ハンモック本体とストラップを無段階調整バックルでつなぎ、張り具合を調整最後に、風よけロープをペグで固定してフォルムを整える
空中に現れたのは宙に浮かぶ自分だけの秘密基地。設営の時間が短縮される分、自然をゆっくりを眺めたり、ゆらゆらと宙に浮きながら読書を楽しんだり。
普段の喧騒を忘れて、自然の中で贅沢なひとときを味わうことができるでしょう。
全身をあずけられる、極上の浮遊感
成人男性の筆者が寝転んでも、全長約3.35mという設計のおかげで頭や足先が窮屈に感じることはまったくありません。
幅も137cmと十分なサイズがあり、少し斜めに寝る「ダイアゴナル・レイ」という基本姿勢をとると、身体が優しく包み込まれるような感覚に。1点に体重が集中するのではなく、生地全体で身体を支えてくれるため、長時間横になっていても腰に負担を感じにくかったのが印象的でした。
70デニールのナイロンは、薄くしなやかなのに堅牢さも備えていますし、耐荷重200kgというスペックも安心感につながります。「NomadNest」に身体をあずけ、そのまま贅沢な昼寝をむさぼってみました。
「招かれざる客」を寄せ付けない快適メッシュ
ところで、「NomadNest」のもう1つの特長が、取り外し可能な高密度メッシュネットが付属している点です。風は通すけど虫はブロック。このちょっとした仕様がアウトドアでの快適度を左右しますよね。
小物やドリンクなどの入る収納ポケットも完備。文庫本とコーヒーを手に「森の書斎」でくつろぐもよし、ベンチ代わりに腰かけて調理にいそしむもよし。シーンに応じて自由なスタイルを楽しめるのも、このハンモックの魅力だと感じます。
こんなキャンパーにこそ届けたい
今回の使用体験を通して、「NomadNest」は特に次のような方にフィットすると感じました。電車や徒歩で気軽にアウトドアに出かけたい方ハンモックデビューしてみたいアウトドアビギナーサッと張り、サッと去る旅のミニマリストとにかく虫に悩まされるのが嫌！という夏秋キャンパー
持ち運びの悩みから解放され、短時間で完成するこの浮遊室は、サイトインと同時に休息というご褒美を差し出してくれます。「NomadNest」があれば、次のキャンプがもっと自由で、もっと快適になる。そんな予感がしませんか？
気になった方は、ぜひ以下より詳細なスペックをチェックしてみてください。きっと、そのポテンシャルに驚くはずです。
