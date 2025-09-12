9月9日、俳優の坂口健太郎が3歳年上のヘアメイク女性と約4年間の同棲生活を送っていたと『週刊文春』が報じた。最近では韓国での人気も高く、世界に活動の場を広げている坂口の“誠実愛”に好意的な声が多かった。

しかしその翌日、4月に田中圭との不倫疑惑が取り沙汰された女優・永野芽郁を含めた“三角関係” の様相が報じられ、衝撃が広がった。

「坂口さんは誠実なイメージが強い俳優ですが、今回の報道でファンの受け止め方も複雑になっています。熱愛、同棲、そして別の交際報道が続いたことで“好青年像”が揺らいだ印象を与えたのではないでしょうか」（芸能ジャーナリスト）

そんな中で再注目されているのが、2024年11月に結婚を発表した女優・高畑充希と俳優・岡田将生だと話す。

「発表当初から『理想の夫婦』と称されてきた2人ですが、かつて高畑さんは坂口健太郎さんと『NEWSポストセブン』などで交際やマンション内同棲を報じられたこともありました。そうした恋愛を経て、今年7月には所属事務所を通じて第一子の妊娠を連名で発表し、冬頃に出産予定であることも明らかにしています。ファンからはさらに祝福の声が寄せられています」（前出・芸能ジャーナリスト）

X上では、

《俳優で確固たるポジションを確立してる岡田将生くんを伴侶にした充希ちゃん、男を見る目があり過ぎる》

《一番賢明な判断したのは高畑充希だと思ったし、この夫婦は素敵すぎて永遠に推したい》

《高畑充希ちゃんの男を見る目が素晴らしい。クズはさっさと切って次行ったの大正解よね》

と称賛の声が寄せられている。 順調に俳優としてのキャリアを積み重ね続けている岡田・高畑夫妻だが、2人のこれまでの熱愛遍歴について、スポーツ紙記者は解説する。

「岡田さんは2021年に週刊誌『FRIDAY』（講談社）でフジテレビの鈴木唯アナウンサーとの“巣ごもり愛”が報じられました。その後、同誌が2022年12月にお笑いトリオ・3時のヒロインの福田麻貴さんと居酒屋、ワインバーをはしごする姿をキャッチしましたが、福田さん側が友人関係であるとコメントし、熱愛ではないとされています。これまでスキャンダルらしいスキャンダルは報じられていない印象です」

高畑についても続けて語る。

「高畑さんは2015年に俳優・千葉雄大さんとの焼肉デートをやはり『FRIDAY』に報じられましたが、公式に交際は認めていません。坂口さんとは月9ドラマ『いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう』（フジテレビ系）や朝ドラ『とと姉ちゃん』（NHK）で共演後に交際へ発展し、“半同棲”へと関係を深めたと『NEWSポストセブン』が報じましたが、約4年の交際の末、2020年秋ごろ破局したと伝えられています」（前出・スポーツ紙記者）

こうした経緯を経て、2人が築いた夫婦像が再び注目されている。

「長く交際した相手と別れ、岡田さんと結婚し、さらに第一子を授かった高畑さんの選択は非常に賢明だったと言えます。今回の坂口さんの浮気報道で、より一層“見る目がある女優”といわれるのは間違いないでしょうね」（前出・スポーツ紙記者）

“ドロ沼”な熱愛報道が続く芸能界で、堅実な選択をした高畑と岡田の夫婦像は、多くのファンにとって希望の光となりそうだ。