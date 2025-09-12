お笑いコンビ「よゐこ」の濱口優（53）が10日放送の日本テレビ系「有吉の壁」（水曜後7・00）に出演。

この日は「選んだ先輩と壁を越えろ!おもしろららぽーと豊洲の人選手権」として、濱口はお笑いコンビ「マヂカルラブリー」の野田クリスタルとコンビを組んだ。

ランニングマシンでトレーニングをする濱口トレーナー役の野田が激を飛ばすスポーツジムを舞台にしたネタで、野田が「松竹辞めたんだろ！何で辞めたんだ！」と言い、濱口が「それは言えないっす！」と答えると再度「何で辞めたんだ！」。それに対し「言った、言わないでちょっと上司ともめました！」と答えた。

また、相方の有野晋哉との仲を「どうなんだ？」と聞かれると「仲良いっす」と答えたものの「なんで不仲説が出てるんだ！声出して行け！」と言われると「有野のボケを2回スルーしたら、無視してるって言われました〜！すいません！」」と告白。

野田は「お前、評判悪いぞ！」と言い、濱口を抱きしめ「フリーになっても頑張れよ！」とエール。無事に有吉から「○」と勝ち取った。

濱口は2024年12いっぱいで34年間在籍していた松竹芸能を退所。有野はそのまま事務所に残り、コンビとしての活動は継続している。