『TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（TGC 北九州 2025）が2025年10月11日（土）に西日本総合展示場新館にて開催され、FANTASTICSが登場した。地元の高校ダンス部とのコラボをはじめ、会場を圧倒したステージの模様を紹介する。『TGC 北九州 2025』FANTASTICSが高校生と「Choo Choo TRAIN」でコラボ©TGC 北九州 2025「TGC 北九州」初出演となる人気ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICS。今年7月にはグループ