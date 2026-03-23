3月21日、お笑いコンビ「よゐこ」の濱口優と有野晋哉が出演してきたレギュラー番組『Aぇ!!!!!! ゐこ』（MBS）の最終回が放送された。この番組の終了により、コンビの活動は激減しそうで──。同番組は、2021年4月に『関西ジャニ博』としてスタートした。「よゐこと、4人組アイドルグループ『Aぇ! group』が、関西の街を舞台にさまざまな実験や検証をおこなうオールロケの調査バラエティです。2025年の大阪関西万博に向けて始ま