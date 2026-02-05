よゐこの有野晋哉が５日、フジテレビ系「ぽかぽか」に出演。相方の濱口優が事務所を退所したときに、自分も一緒に辞める選択をしなかった理由を明かした。この日は有野と田村亮の仲良しコンビがゲスト。田村は昨年、ロンドンブーツ１号２号を解散しているが、有野も２４年１２月に、相方の濱口が松竹芸能を退社しフリーとなったというちょっと似ている境遇。濱口からフリーになる相談はあったのか？と聞かれた有野は「相談は