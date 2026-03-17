お笑いコンビ・よゐこの濱口優が15日、俳優・杉浦太陽のYouTubeチャンネル「たぁちゃんネル」にゲスト出演。妻でタレント・南明奈とのなれそめを明かした。 「嫁大好きパパの会」と題した動画には、杉浦とカジサックことお笑いコンビ・キングコングの梶原雄太が濱口をゲストに迎えてトークを展開。交際のきっかけは濱口の告白だったというが「付き合う前まで1カ月は待ったんですよ。返事待ってくれって言われて。後から聞く