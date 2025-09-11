保護して３週間の子猫がいる『ケージの中』を覗いたら…思いもよらない『驚きのポーズ』に笑っちゃう人が続出「ウィッシュ入ってるｗ」「可愛いｗ」
子猫が保護されてから3週間で、すっかり心を開いた姿が反響を呼んでいます。 話題の投稿は記事執筆時点で2.2万回以上再生され、「小さな女王様」「保護されて本当によかったね」といった温かいコメントが寄せられました。
【動画：保護して３週間の子猫がいる『ケージの中』を覗いたら…】
超絶リラックスな女王様ポーズ
Instagramアカウント『floricago1121』に投稿されたのは、犬のお散歩中に保護された子猫「もっぽな」ちゃんの、愛らしい姿です。すっかりリラックスした様子が注目を集めています。
保護から3週間が経ったある日、飼い主さんが何気なくケージを覗いてみると――。
そこには、カゴにもたれて優雅にくつろぐもっぽなちゃんの姿がありました。前足をきれいにクロスさせ、堂々とした雰囲気はまるで女王様。
その姿を見た飼い主さんは、「なにこの女王様感w」と笑いながらも、「リラックスしてくれているみたいでよかった」と、思わず笑顔になったのだそうです。
筋膜ローラーがお気に入り
ほかの投稿では、もっぽなちゃんが元気いっぱいに遊ぶ姿も紹介されています。
最近のお気に入りは、なんと筋膜ローラー。筒形のローラーの中にすっぽり入り、コロコロ転がったり、中からおもちゃをつついてみたりと、楽しそうに遊んでいました。
ローラーからぴょこっと顔や手足を出す姿はとても愛らしく、見ているだけで思わず笑顔になってしまいます。
ときには遊び疲れて、そのままローラーの中で眠ってしまうこともあるそうです。もっぽなちゃんの無邪気で可愛らしい遊びタイムでした。
まるで親子な2匹
さらに、ほかの投稿では、もっぽなちゃんが保護されるきっかけとなったボーダーコリー「もみじ」ちゃんとの仲睦まじい様子も紹介されています。
もっぽなちゃんは、もみじちゃんのお散歩中に偶然保護されました。そんな経緯もあってか、もみじちゃんのことが大好きで、いつも一緒に過ごしているのだそうです。
この日も、くつろいでいたもみじちゃんのそばにそっと寄り添うもっぽなちゃん。そのまま一緒に眠る姿は、まるで本当の親子のようでした。
2匹が寄り添う光景には、あたたかな癒しの時間が流れていました。
冒頭の女王様ポーズの投稿には、「とってもリラックスしていますね」「保護してくれてありがとうございます」などのコメントが寄せられ、もっぽなちゃんの可愛い仕草に思わず笑顔になる方が続出しています。
Instagramアカウント『floricago1121』では、もっぽなちゃん、もみじちゃんをはじめ、同居犬のティンクちゃん、パイナップルちゃん、同居猫のしっぽなちゃん、ぽっぽなちゃんたちの、賑やかな日常を見ることができます。
もっぽなちゃん、もみじちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力誠にありがとうございました！
写真・動画提供：Instagramアカウント「floricago1121」さま
執筆：犬山莉緒
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。