森保一監督（57）率いる日本代表（世界ランク17位）は日本時間10日、米国東部コロンバスで米国代表（同15位）と対戦。0-2の完敗に終わった。

【この記事のコメントを書く】

スコアレスドロー決着となったメキシコ戦（7日）から先発11人を全員入れ替えた「控え組」で臨んだ森保ジャパンは、前半30分に左WB（ウイングバック）のMF望月ヘンリー海輝が突破を許してクロスを放り込まれ、左SB（サイドバック）の長友佑都がフリーにしてしまった相手FWに左足ボレーシュートを叩き込まれた。

後半は布陣を4バックに変更。後半17分に主力組のMF南野拓実、FW三笘薫、MF鎌田大地がピッチに送り込まれたが、19分にパスを受けた相手FWがDF関根大輝を置き去りにしてシュート。点差を2に広げられた日本に反撃する余力はなく、0-2で試合終了。GK大迫敬介の好セーブがなければ、0-5のボロ負けでもおかしくない内容だった。

森保監督や選手は「（2026年北中米）W杯優勝が目標」と公言してはばからない。過去W杯最高位がベスト8（2回）のメキシコ、02年日韓W杯のベスト8の再現が目標のアメリカを相手に無得点の森保ジャパンに「W杯優勝」と大言壮語する資格はあるか？

元サッカーダイジェスト編集長・六川亨氏が言う。

26年W杯は出場が16増の48カ国

「トップでプレーしたFW上田綺世、FW町野修斗、FW小川航基、あとWBで使われたFW前田大然には＜せめてゴール枠内へシュートを打ってほしい＞と言いたい。森保ジャパンの攻撃の核となる右の伊東純也と左の三笘薫は、今回の2試合ではケガを恐れ、相手ゴールに積極果敢に迫るプレーが見られなかった。この2人がW杯で今回のような低調なパフォーマンスに終われば、ベスト8入りは厳しいと言わざるを得ず、もちろん優勝なんて言わずもがなです」

森保監督にも苦言を呈したいという。

「来年6月11日開幕のW杯を見据え、今やるべきことは＜選手層を厚くする＞＜控え組の経験値を高める＞ではありません。世界に伍して戦える＜主軸組に加えて同レベルの交代要員＞で構成されるチームをレベルアップさせることです。W杯で通用しない選手は切り捨て、戦力を厳選して上位に食い込めるチームづくりに着手しないと間に合わなくなります」（六川氏）

26年W杯は出場が16増の48カ国となり、一発勝負の決勝トーナメント1回戦はベスト32からとなる。現状では32強止まりでも不思議ではない。それが森保ジャパンの現状である。

◇ ◇ ◇

日刊ゲンダイの公式サイトからは記事へのコメントを煩わしい登録など一切なしに書き込めるようになった。

●関連記事【この記事のコメントを書く】から、要チェックだ。