92ºÐ¤Î¹õÌøÅ°»Ò¤È28ºÐ²Î¼ê¡¢°ìÈÌ¿Í¤Ë°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤Ê¡È°Û¼¡¸µ²ñÏÃ¡ÉÈäÏª¤·¤ÆSNSÁûÁ³¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¤Î¿À²ó¡×
¡¡¸À¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿¹õÌøÅ°»Ò¤ÎÄ¹¼÷¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¡£¤È¤¤É¤ÉÔ°Õ¤Ë¡È¿À²ó¡É¤¬Ë¬¤ì¤ë¤¬¡¢9·î8Æü¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÆ£°æÉ÷¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿²ó¤â¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬ÊÒ»þ¤âÌÜ¤òÎ¥¤»¤Ê¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¼¡¼¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÏÃ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡Ä¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ë´ñÈ´°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Æ£°æÉ÷
¤Ê¤¼¤«Æ£°æÉ÷¤Î¸ÀÍÕ¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¹õÌøÅ°»Ò
¡Ö2¿Í¤Ï´¶À¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢°Û¼¡¸µ¤Î²ñÏÃ¤¬½ª»Ï·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯6·î¤Ë28ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿Æ£°æ¤µ¤ó¡£Å°»Ò¤µ¤ó¤«¤é¡Ø¤ª¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤ª¤Ê¤ê¤Ç¤¹?¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ØËÍ¡¢¤¤¤Þ28¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ò±ä´ü¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢27¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡Ù¤È¡¢¤Ê¤¼¤«¾¡¼ê¤Ë¡È±ä´ü¡É¤òÀë¸À¡£¤¹¤ë¤ÈÅ°»Ò¤µ¤ó¤â¡Ø27ºÐ¡©¡¡¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¡È±ä´ü¡É¤ò¾µÇ§¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤½¤â¤½¤â¤³¤Î²ó¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤é¡¢°Û¼Á¤ÊËë³«¤±¤À¤Ã¤¿¡£Æ£°æ¤Ï¿·¶Ê¡ØHachiko¡Ù¤ÎMV¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¸¤¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿°áÁõ¤òÃå¤ÆÅÐ¾ì¡£¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥¬¥¬¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëÁ´¿È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤Ç¡¢¸¤¤Î¼ª¤ÏÃî¤Î¿¨³Ð¤Î¤è¤¦¤ËÂç¤¤¯¿â¤ì²¼¤¬¤ê¡¢Î¾ÌÜ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¤ª¤Ç¤³¤Î¾å¤Ë¤â¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤¬¤¢¤ë¡È»°¤ÄÌÜ¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡É¤È¤¤¤¦°ÛÍÍ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö½é¤á¤Æ²ñ¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤«¡¢Å°»Ò¤µ¤ó¤â¡Ø¤¹¤´¤¤!¡Ù¤òÏ¢¸Æ¡£ÈÖÁÈ¤¬¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥³¥¹¥×¥ì°Ê³°¤ÏÃÂÀ¸Æü±ä´ü¤ÎÏÃ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Æ£°æ¤µ¤ó¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¤¹¤ó¤Ê¤ê¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2020Ç¯¤Î³Ú¶Ê¡Ø»à¤Ì¤Î¤¬¤¤¤¤¤ï¡Ù¤ÎÀ©ºî°Õ¿Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ£°æ¤¬¡Ø¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¥Ï¥¤¥ä¡¼¥»¥ë¥Õ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡Ä¡£ºÇ¹â¤Î¼«Ê¬¼«¿È¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ÈÎ¥¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ù¤Ê¤É¤È°ìÈÌ¿Í¤Ë¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÀâÌÀ¤ò¤¹¤ë¤ÈÅ°»Ò¤µ¤ó¤ÏÍý²ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ø¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡Ù¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÆÃ¤Ë°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¿©»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌîºÚÃæ¿´¤Î¥Ù¥¸¥¿¥ê¥¢¥ó¤È¤¤¤¦Æ£°æ¤µ¤ó¡£ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ï¼«¿æ¤¬Â¿¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Å°»Ò¤µ¤ó¤¬¡Ø¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤òºî¤ë¤Î?¡Ù¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Èà¤Ï¡ØÇ¼Æ¦¤ò¤«¤º®¤¼¤¿¤ê¤È¤«¡Ù¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Å°»Ò¤µ¤ó¤Ï¤è¤Û¤ÉÆ£°æ¤µ¤ó¤Î¿©À¸³è¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¡Ø¤¢¤È¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Þ¤¹¤«?¡Ù¡Ø¤ªÆ¦Éå¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¹¥¤?¡Ù¡Ø¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤ë¤Î?¡Ù¤Ê¤É¤È¼ÁÌä¹¶¤á¡£ºÇ¸å¤Ï¡Øº£ÅÙ¤´¤Ï¤ó¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯?¡Ù¤È¿©»ö¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Èà¤é¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï¥Í¥Ã¥È¤Ç¤âÂçÈ¿¶Á¡£¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ô¤â¤Ï¤ä°Û¼¡¸µ¤Î²ñÏÃ¡Õ
¡ÔÊÌ¤ÎÏÇÀ±¤Ç°ì½ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªÆó¿Í¡Õ
¡Ôº£Æü¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¿À²ó¡Õ
¡¡¤³¤Î²ó¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö9Æü15»þ»þÅÀ¤ÎTVerºÆÀ¸¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¡¢¤³¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÉôÌç1°Ì¤òµÏ¿¡£¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤Ç¥¤¥Ã¥ÆQ!¡Ù¤ä¡Ø·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¶¯Å¨¡É¤ò²¡¤·¤Î¤±¤Æ¤Î¥È¥Ã¥×¤Ï°ÛÎã¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Èà¤Î²»³ÚÅª¼ÂÎÏ¤âÀÞ¤ê»æÉÕ¤¡£10Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ØBillboard JAPAN½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¡¦¥»¡¼¥ë¥¹¡¦¥Á¥ã¡¼¥È¡Ù¤Ç¡¢3ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬Ìó19ËüËç¤òÇä¤ê¾å¤²¤Æ¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ì¤ÏÀè½µ5Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Î½¸·×´ü´Ö¤Ï7Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¤«¤é¡¢3Æü´Ö¤ÎÇä¾å¤Ç¼ó°Ì³ÍÆÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤âÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¥È¡¼¥¯¤â²»³Ú¤ÎºÍÇ½¤â°Û¼Á¡£¤³¤ì¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈÖÁÈ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£