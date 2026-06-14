【パリ＝工藤圭太】大相撲のパリ公演は１３日、パリ市内のアコー・アリーナで開幕した。相手国側の招待を受ける形で行う海外公演は昨年のロンドンから２年連続で、パリでは１９８６、９５年に続き３度目。アリーナ周辺には、寄せ太鼓の音が響く中、開場前から多くの相撲ファンが集結した。会場内には「満員御礼」の垂れ幕も。開会式で、日本相撲協会の八角理事長（元横綱北勝海）は「大相撲は日本古来の伝統。その大相撲の魅力