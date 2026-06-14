新種牡馬エフフォーリア産駒が絶好調だ。先週7日の東京芝1800メートルを快勝したジョドレルバンク（牡＝武井）に続き、14日の東京5R（芝1600メートル）でベルウッドディープ（牡＝室井）が、阪神5R（芝1800メートル）でインカルナータ（牡＝西園）が勝ち上がり、早くも3勝目を挙げた。2週連続の勝利に加え、この日は東西での勝ち上がり。SNSでは「エフフォーリア走りすぎ」「3頭勝ち上がりですか、優秀」「親父のいいところに