北中米Ｗ杯で開幕早々に?客席ガラガラ問題?が勃発した。ブラジルメディア「グローボ」は「韓国対チェコの試合中、スタジアムがガラガラだったことにインターネットユーザーが憤慨。空席が多すぎるスタンドをファンが批判している」と報じた。「韓国対チェコ戦で、韓国が２対１で勝利したが、ピッチ外でも波紋を呼んだ。放送中に映し出された映像には、観客席に空席が目立つ箇所が複数映っており、この状況はインターネットユー