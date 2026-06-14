宝塚記念・Ｇ１が行われる６月１４日の阪神競馬場の芝コースは、土曜日から「良」発表で開催が行われている。７時３０分発表のクッション値を見ると、勝ち時計が１分５７秒６だった大阪杯当日は８・５。今日はそれよりも１・４高い９・９となっており、やや硬めの印象で速い時計での決着もありそうだ。この日に行われた阪神４Ｒ（３歳未勝利＝１７頭立て）は、宝塚記念と同距離の芝２２００メートルのレースだった。未勝利でも